Xumetra, Samaras, Pombo, Dongou, Bedia, Cani... el repaso de Láinez

Uno de ellos, Dongou, de quien Láinez ya dejó claro que no cuenta con él en lo sucesivo, llamó la atención en el entrenamiento matinal del jueves por su ausencia. "Se ha levantado con una molestia en la rodilla (la que tiene dañada hace semanas) y, como nos sobraba gente para el plan de entrenamiento, hemos decidido que se ejercitara en el gimnasio", explicó.

Otro jugador evaluado fue Xumetra, reaparecido durante media hora el último día en Reus tras superar una operación de tobillo hace algo más de dos meses. El extremo catalán, que no le ha cogido la onda a la temporada entre lesión y lesión y entre cambio de entrenador y cambio de entrenador, no será titular porque aún no tiene el tono físico para ello. Así lo expuso Láinez: "Yo creo que no. Todavía le va a costar entrar. Al final, ha acelerado su proceso de recuperación porque, como todos los jugadores que me he encontrado en el vestuario están involucrados en la situación del equipo, Xumetra ha intentado ayudar al equipo. Pero no está para titular".

La gran sorpresa de Reus hace cinco días fue la titularidad, por primera vez desde su llegada en febrero, del griego Samaras que, además, terminó por jugar el partido completo. El partido, globalmente, no salió bien, acabó en derrota y en honda decepción. Esto complica sobremanera que Láinez repita ese once inicial, cosa que sería más factible en caso de haber surtido un efecto positivo en campo reusense. No obstante, el preparador aragonés no dejó claro con rotundidad ninguna de las posibilidades, que juegue de nuevo o sea suplente. "Samaras tiene dos posiciones. Una, por detrás del punta, acompañando a Ángel; y también por la banda (izquierda), cuando jugamos con nuestro sistema de extremos. Pese a que no pensaba darle los 90 minutos el otro día, mantuvo un buen nivel de juego. Y eso quiere decir que es ya uno más para sumar", dijo.

Un día más, Láinez salió al quite con el canterano Pombo, de quien es su mentor principal al apoyarse en él como pieza fija en la línea de medios desde que el técnico zaragozano cogió al primer equipo en Elche el 26 de marzo. El joven jugador ha bajado el diapasón de su juego en las últimas tres o cuatro semanas, no tiene la chispa con la que reapareció en la primera plantilla de la mano del Láinez. Lo ocurrido en Reus el último domingo fue la prueba palmaria de ello: Pombo fue sustituido en el descanso a consecuencia de una primera parte llena de infortunio y mala aplicación. Aun así, el responsable del equipo no pierde su fe en la evolución positiva del potente mediocampista. "Soy de las personas que piensa que los errores están para subsanarlos. El otro día no hizo buen partido, no voy a mentir. Creo que a cualquiera le puede salir un mal partido. Veremos ahora la progresión que lleva en lo sucesivo. Sería muy tendencioso por mi parte criticarlo por esos 45 minutos en Reus", explicó César.

También ponderó favorablemente la aportación de Edu Bedia, jugador al que recupera frente al Cádiz tras su sanción. El centrocampista cántabro, fichaje de invierno al que Láinez ha convertido en pieza angular de su bloque madre pese a que su rendimiento tiene claroscuros, sobre todo de orden físico, es uno de los favoritos en el once inicial del técnico aragonés. "Nos ha dado mucha pausa desde que he llegado yo; es un jugador que también llega al área, pues en todos los partidos tiene una o dos ocasiones de gol con esas llegadas en ataque. Le hacía falta coger ritmo de partidos y espero que este descanso por tarjetas (en Reus) le venga aún mejor y nos ayude todavía más, porque tiene pies para darnos muchas más cosas de las que nos estaba dando", esgrimó el técnico.

Por último, Láinez tuvo una mención para Cani, el gran ausente frente al Cádiz por la tonta expulsión en tiempo de aumento obrada por el árbitro López Amaya en el campo del Reus. Pese a no ser titular indiscutible en la nueva era de César en el banquillo, el veterano '8' blanquillo es considerado por el cuerpo técnico como una pieza imprescindible en el desarrollo de los partidos. "Es para mí una baja dolorosa por lo que nos aporta dentro del grupo. Y, en lo futbolístico, es una opción menos que tengo porque, al final, es un jugador que, con más o menos minutos en el campo, desequilibra. Nos da algo distinto a lo que podemos tener en las bandas", concluyó lamentándose.