Cabrera sigue sin aclarar su futuro

El futuro de Cabrera se aleja del Real Zaragoza. El defensor uruguayo, el futbolista de la actual plantilla que más tiempo acumula en el primer equipo (es su tercera temporada), sigue sin aclarar su postura respecto a una renovación que prorrogue su estancia en La Romareda más allá del 30 de junio. Su objetivo es jugar en Primera División, cuestión que traba de pleno las intenciones del club de ampliar su contrato, unas intenciones cada vez más frías, eso sí. Este miércoles, Cabrera, como suele ser habitual en las últimas semanas, ha esquivado cualquier aspecto relacionado con su continuidad en el Real Zaragoza. No quiso desvelar si su voluntad es seguir o no. "No sé qué va a pasar", se limitó a decir el ahora lateral izquierdo del equipo, uno de los salarios más altos del plantel.