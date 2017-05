Sin opción de recurso por la roja a Cani

La redacción del acta del colegiado andaluz no deja resquicio para un recurso del club aragonés, aunque se considera -y se tiene constancia- de que los hechos transcurrieron de determinada manera y que López Amaya no lo sancionó ni relató con criterio fidedigno. Así que Cani será castigado con un partido y no podrá ser alineado por Láinez este próximo viernes (21.00) contra el Cádiz en La Romareda.

El árbitro explica en el acta que la primera amarilla se la enseñó al jugador zaragozano "por protestar una de mis decisiones" (sic). Y, en la segunda, que llegó apenas 30 segundos después, en la misma disputa dialéctica, López Amaya desvía el origen del motivo hacia el rival del Reus con el que Cani tuvo el problema en ese momento, Haro: "por discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza", expone el juez del partido en su documento oficial.

En el momento del incidente, el banquillo del Real Zaragoza protestó amargamente que López Amaya obviara las indicaciones de su linier de la banda principal, el que corría por delante de la posición de los técnicos, auxiliares y suplentes blanquillos precisamente. Casi todos pudieron escuchar y ver a este asistente trasladarle al principal, vía micrófono y auricular interno, la apreciación "le ha dado por detrás", haciendo referencia al pisotón que Haro dio sin balón a Cani y que ocasionó el enfado del zaragocista, con el empujón y reproches consiguientes sobre el adversario rojinegro. El árbitro de Granada pudo y debió amonestar al jugador del Reus por esta denuncia de su juez de línea, pero se llamó Andana y centró toda su atención en Cani y sus quejas (justificadas, por lo que se deduce). El desenlace final, ya es sabido por la generalidad.