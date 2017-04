Real Zaragoza y Mallorca, los apuros históricos van por barrios

Esta circunstancia límite del Mallorca en la primavera de 2017 la vivió el Real Zaragoza en campo balear, todavía más asomado en el abismo y sin remedio en caso de fallar, hace 9 años. Los aragoneses acudieron allí, al estadio de Son Moix, en la última jornada de liga de Primera División para buscar la salvación y eludir el descenso a Segunda, un hecho que iba a generar un agujero económico y societario de enormes e insondables consecuencias de producirse. Y el Mallorca le ganó 3-2 al cuadro blanquillo en una tarde infame, de lluvia y vergüenza para el zaragocismo. El Real Zaragoza bajó a Segunda en Palma y allí comenzó el hundimiento final del nocivo agapitismo multidisciplinar.

Se puede observar, pues, que los momentos de apuros históricos de mallorquinistas y zaragocistas, entrelazados en sus particulares trayectorias, van por barrios. En mayo de 2008, el Real Zaragoza capotó en Palma con el equipo más caro de su historia, aquel que elaboró Pedro Herrera desde los mandos del área deportiva con fichajes a golpe de talonario del perfil de Aimar, Ayala, Matuzalem, Oliveira, Diego Milito, Luccin y compañía. Una barbaridad. Un caos. Ahora, en otro nivel como punto de partida (la Segunda División), pero con similares o peores efectos secundarios en caso de consumarse la catástrofe, es el Mallorca el que puede estrellarse casi definitivamente en campo zaragozano si cae derrotado este domingo, lo que acercaría a los bermellones a un tóxico descenso a Segunda B, algo impensable en el inicio de la competición.

Son los vaivenes del fútbol a lo largo de las trayectorias particulares de los equipos. El sube y baja permanente de unos y otros clubes en virtud de las gestiones de cada época, de los rendimientos deportivos de cada plantilla según transcurre la vida. En aquel 3-2 que llevó al infierno al Zaragoza en Son Moix, fue el Mallorca el que hizo de brazo ejecutor de una pésima temporada global de los zaragocistas en una fecha decisiva. Esta vez, en La Romareda, todavía con varias jornadas más hasta que la liga de plata concluya, es el Real Zaragoza el que tiene a mano hundir a los baleares en un remolino de difícil escapatoria.

En este punto, el presente de unos (el Mallorca) hace recordar irremediablemente el pasado de los otros (el Real Zaragoza). La historia, en el fútbol, lleva de vez en cuando a este tipo de 'remakes', de episodios gemelos o parecidos que afectan a los mismos protagonistas, en este caso con los papeles invertidos. Eso sí, cómo han cambiado los tiempos en estos 9 años que se entrelazan en La Romareda este domingo.

En el descarrilamiento zaragocista de Son Moix en 2008 los protagonistas del cuadro aragonés fueron los citados Aimar, Ayala, Matuzalem, Oliveira, Diego Milito, Luccin, más Gabi, Sergio García, César Sánchez, Sergio Fernández, Juanfran, Celades, Pavón, Óscar González... y también los jóvenes de la casa, a los que aquello pilló de por medio, como Zapater, Generelo, Chus Herrero, Valero, Miguel Martínez (el portero) o el cuarto entrenador de aquella campaña, Manolo Villanova (tras Víctor Fernández, Ander Garitano e Irureta).

Los verdugos ocasionales aquel infausto día fueron los Güiza (marcó un gol), Webó (logró otro tanto), Chori Castro (firmó la tercera diana), Moyá, Fernando Navarro, David Navarro, Arango, Ibagaza, Nunes, Molinero, Basinas, Varela, Trejo, Tuni, Lux, Alberto, Del Castillo o Javi Castellano, todos bajo la batuta del singular Goyo Manzano.

De lo que ocurra en 2017, la historia dirá. Primero, hay que jugar el partido. Y, de lo que suceda en el marcador, sacar consecuencias. Como las de aquel 18 de mayo de 2008, en el que el Real Zaragoza no supo ganarse la permanencia en Primera, pasaporte que era seguro en caso de victoria. El Mallorca actuó con la máxima profesionalidad en una tarde de alta tensión porque, aunque necesitaba una improbable carambola, se jugaba su presencia en la UEFA (Europa League), que no consiguió porque el Racing de Santander de Marcelino García Toral ganó su partido y lo impidió. Esta vez, el Zaragoza afrontará esta final para los mallorquines con las obligaciones que le genera su arriesgada posición en la tabla. Como le sucede al Mallorca, el equipo aragonés, aunque ahora tenga 8 puntos más que los bermellones, también corre riesgo de despeñamiento a Segunda B. No hay mejor gasolina que esa presión clasificatoria para que los zaragocistas no miren con misericordia a su rival. Simplemente, no cabe.