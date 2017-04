Sergi Barjuán: "Hay que saber gestionar los puntos débiles del Zaragoza"

Sergi, exfutbolista del FC Barcelona y del Atlético de Madrid, debutó la semana pasado en el banquillo balear al sustituir a Javier Olaizola, y lo hizo con un empate (0-0) ante el Nàstic de Tarragona en el Iberostar Estadi.

Su equipo, a cinco puntos de la salvación, afronta el domingo una salida muy complicada al campo del Zaragoza y según ha declarado el técnico catalán, "le vale" un triunfo "de córner en el último minuto y jugando mal".

"La pelota no debe quemarnos, pero tampoco digo que la quiero tener todo el tiempo", ha señalado. "Yo quiero ganar, conseguir puntos y me vale un triunfo de córner en el último minuto jugando mal; en Segunda y tal como está la clasificación para nosotros, la prioridad ahora mismo es ganar puntos", ha subrayado.

Sergi se ha referido también a la presión que están soportando sus futbolistas ante la posibilidad de perder la categoría y descender a Segunda B. "Aguantar la presión ahora es vital", ha indicado.

"Quien no esté capacitado para aguantarla en todos los sentidos no puede jugar al fútbol. Es una categoría complicada, quedan cinco partidos en casa y quien no esté preparado para escuchar un silbido o una protesta no puede jugar", ha precisado.

"Ahora mismo estamos en descenso y no queda más narices que mirar la clasificación, aunque intentaremos girar la situación, para eso hemos venido aquí", ha explicado.

Sergi ha insistido en que su equipo ha trabajado "muy bien" a lo largo de toda la semana, "tanto a nivel físico como mental". "Tenemos jugadores de calidad y el objetivo es que crean en ellos mismos. La clave es que ellos sepan que opciones tienen el el terreno de juego y que escojan la mejor", ha comentado el técnico mallorquinista. EFE