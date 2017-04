Urge mejorar en La Romareda

Si no quiere sufrir por la permanencia hasta el final de temporada, el Real Zaragoza necesita mejorar de inmediato sus prestaciones como local. Amarrar victorias en La Romareda y no dejar escapar más puntos en el estadio aragonés. Los números no engañan: el Zaragoza solo ha ganado un partido en casa en todo el 2017. Fue ante el Numancia, el pasado 5 de marzo, por un contundente 3-0. Las otras dos victorias que ha sumado este año han llegado a domicilio: en Huesca (2-3) y en Elche (0-3).