Otro giro de tuerca con Samaras

Siempre va convocado, pero no ha logrado obtener una forma física que le permita ser titular, como se soñó cuando se anunció su mediática contratación para estas alturas de liga. De cara al viaje a Almería, César Láinez hizo pública una nueva vuelta de tuerca desde el responsable técnico del equipo en busca de un Samaras más importante en los planes del equipo: "Creo que está dispuesto para dar el siguiente paso y jugar ya más minutos. He hablado con él y me ha mostrado buenas sensaciones. Dice que ve cosas que le hacen sentirse mucho más integrado, que puede participar en la elaboración de nuestro juego, en el sistema defensivo...", reconoció el entrenador al respecto.

Aún así, Láinez utilizará al heleno con suma cautela. "Creo que nos va a aportar. Pero tenemos que regular bien estos cambios porque lo que no me gusta es quedarme con 10 hombres en el terreno de juego", avisó, haciendo referencia a que Samaras seguirá entrando como suplente en la segunda parte y habrá que tener siempre un as en la manga por si pudiera sufrir algún inconveniente de tipo físico con todas las sustituciones ya consumadas.

Hasta ahora, Samaras únicamente ha lucido su camiseta con el '5' del Real Zaragoza frente al Nástic de Tarragona (16 minutos en la derrota 1-2 en La Romareda), contra el Sevilla Atlético (5 minutos en otro partido perdido por 1-2) y, el pasado domingo, ante el Valladolid (los últimos 3 minutos en el 1-1 definitivo). Las dos primeras con Agné en el banquillo y la última, ya con Láinez. Fuera de casa, el griego aún no se ha estrenado. Quizá Almería sea el lugar.