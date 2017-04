"La situación es difícil, yo siempre entiendo el fútbol como una batalla"

"La situación es difícil. Los números de la tabla nos hacen estar con nervios, sobre todo a los que estamos alrededor de los jugadores. Ellos tienen que abstraerse de eso. Yo siempre he entendido el fútbol como una batalla y, el que no lo tome como tal, cuando va a los partidos no da lo que tiene que dar. Los jugadores, desde que yo llegué, así lo han entendido", describió en su rueda de prensa previa al viaje a la capital almeriense.

"El equipo tiene que jugar y ofrecer la misma presencia y personalidad que ya tuvo en Elche y contra el Valladolid. Es la única manera de poder conseguir los puntos en Almería", solicitó en voz alta a su plantilla.

A Láinez se le ha recordado el momento puntual de reacción que experimenta el rival de turno, el decaído Almería durante siete meses de competición que, justo ahora, con la llegada de su nuevo entrenador, ha encontrado su mejor punto de rendimiento con dos victorias seguidas que le dan opciones de salvar la categoría. Y el zaragozano ha respondido con la misma baza en sentido contrario. "Espero que ellos también piensen lo mismo, que Ramis cuando vea al Real Zaragoza que acude a Almería diga que hemos cambiado también de entrenador y llevamos una buena dinámica", dijo con sorna, después de sus dos primeros partidos donde ha sumado 4 de 6 puntos. "Con su reacción reciente, el Almería ha logrado un número de puntos que los hace soñar con la salvación, pero cada partido y cada situación es diferente y viene como viene", adujo para restar importancia al efecto de impulso positivo que se respira en la capital almeriense en los últimos días antes de la llegada del Real Zaragoza.

Al entrenador blanquillo no le ha parecido demasiado bien cómo ha transcurrido la semana en los alrededores del equipo, con la opinión pública más pendiente de temas anejos, como el asunto del Ebro y su apetencia de jugar en La Romareda, o la renovación de Raí Nascimento. "Igual se ha hablado más de esos temas, de lo extradeportivo. Pero yo creo que esto no debe influir a los jugadores. Yo estoy convencido de que el grupo sabe lo que nos jugamos. Hay gente dentro (los veteranos) que les va a hacer llegar esa responsabilidad, si es que hay alguno que no la pueda tener clara de cara al domingo. Pese a la semana, yo veo ojos de que la gente sabe lo que se juega y de que se va a competir como se viene haciendo", concluyó Láinez.