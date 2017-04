"En estos tres partidos, puedes quedar diezmado o bastante liberado"

Nadie se ha escondido durante la semana ante este panorama, lleno de responsabilidad y obligaciones en un año torcido hace tiempo en La Romareda. Y César Láinez, el nuevo entrenador del Real Zaragoza desde hace dos semanas y media, tampoco ha rehuido la relevancia del reto que tiene ante sí, primero este domingo en campo almeriense, después en casa ante los mallorquines y, finalmente, el día 23, en el campo de Miranda de Ebro. "Son tres partidos en los que, depende de los resultados que obtengamos, puedes quedar diezmado para el tramo final de la liga o, por el contrario, puedes quedar bastante liberado", reconoció con sinceridad y sin subterfugios el preparador aragonés.

Siempre es buena postura admitir las realidades. No escabullir los problemas cuando estos son palmarios. Y Láinez, en este sentido, tiene claro desde el primer día de su llegada que la encomienda que tiene entre manos tiene mucho de marrón y poco de rosa en la tonalidad del horizonte más cercano, a expensas de que el equipo sea capaz de despejarlo en positivo progresivamente a base de puntos y triunfos. "No cabe duda de que se trata de tres rivales directos en esa situación difícil en la que nos hemos metido un montón de equipos, ahí abajo en la tabla. Necesitamos la misma complicidad en el equipo que hemos mostrado en los últimos dos choques contra el Elche y el Valladolid", redundó Láinez en su análisis previo al duelo del este de Andalucía.

El Real Zaragoza, una jornada más, cierra el horario de escenario. Es el último partido en el reloj del fin de semana. Y, si los resultados de los compañeros de estampida desde el fondo de la tabla fuesen adversos a sus intereses, podría arrancar el envite de Almería pisando virtualmente los puestos de descenso a Segunda B. Este efecto puntal, vertiginoso, frenético si se diera, dice César Láinez que es algo para lo que están preparados a combatir positivamente. "Creo que la gente en el equipo tiene la suficiente experiencia en situaciones difíciles como para sobrellevar ese efecto. Puede llegar a pasar, evidentemente. Pero también podríamos estar en lo contrario, en que los resultados de los demás fueran favorables y saber que con una victoria o puntuando nos alejaríamos más del descenso. Son posibilidades, que son reales, pero no me preocupa de antemano. No me importa lo numérico, sino las sensaciones anímicas del grupo", remató el asunto el entrenador blanquillo.