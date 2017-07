Pombo, con la frescura del jugador joven con hambre de fútbol

"Estoy muy contento por la renovación. Es un sueño para mí estar en este club. Tengo mucha ilusión por seguir aprendiendo y darlo todo estas tres temporadas próximas", afirmó Pombo en la rueda de prensa de este jueves en la Ciudad Deportiva, donde ejerció de portavoz del vestuario por primera vez desde su llegada al primer equipo.

"Para mí, lo principal era tener la oportunidad de demostrar. Es muy díficil llegar, pero más difícil todavía es mantenerse. Ahora me toca eso: continuar ahí, para lo cual tengo que dar lo mejor de mí cada día", prosiguió Jorge Pombo en relación a su nueva y feliz situación en la primera plantilla tras la llegada de Láinez al timón de vestuario del Real Zaragoza tras la destitución de Raúl Agné.

El canterano, que ya gozó de leves oportunidades tanto con el citado Agné como, antes, con Luis Milla, no había tenido continuidad hasta ahora. "Asimilo todo esto con la máxima tranquilidad posible. Yo, en los casos anteriores, sabía que podía pasar eso (que volviera al filial tras jugar en Segunda). Lo asumí tranquilamente", recordó sobre el pasado reciente, sin mostrar rencor por algunos episodios de esos meses atrás que no lo dejaron bien parado (Milla dijo que lo devolvía al Aragón porque no entrenaba bien): "Eso ya es pasado. Molesta... y no. Yo me lo tomo como un reto. Me toca pensar en el presente y nada más", apostilló.

Pombo cuenta con el respaldo de los veteranos del equipo. "Me siento cómodo porque los demás jugadores me transmiten confianza. Cani me dice que esté tranquilo y eso es lo que intento hacer. Zapater también está muy pendiente de mí, no tengo queja de él porque es un grandísimo jugador y compañero", subraya el '26' zaragocista.