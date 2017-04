El Real Zaragoza cumple con su tradición copera... ¡en el FIFA!

El Zaragoza se ha proclamado campeón de Copa en la plataforma de ordenador, pero sus éxitos en la primera temporada de los VFO no se quedan ahí: ha terminado subcampeón de liga en la PS4 y séptimo en la Xbox. "Hemos competido muy bien en las tres plataformas. Siendo el único club de Segunda División presente en las tres competiciones de la máxima categoría. Como entidad fundadora de la competición, es un reto estar ahí junto al Betis, el Valencia, el Sevilla y con otras marcas importantes que invierten muchos recursos económicos", explica Carlos Arranz, director de marketing del club e impulsor de esta nueva área digital de videojuegos. Como ejemplo, Philips, que ha sido campeón de las tres ligas regulares y que recompensa con importantes premios económicos a sus jugadores (cada equipo virtual está compuesto por plantillas de 14 usuarios).

El Real Zaragoza no paga a sus jugadores pero... ¿qué mejor que levantar un título con el equipo de toda tu vida? Una experiencia que ha disfrutado estos últimos dos meses Diego Piñero, mediocentro y capitán del equipo de PC del Real Zaragoza. "He conseguido cumplir mi sueño de pequeño: levantar un título con el Real Zaragoza. Lo que no he podido hacer en la vida real, lo he hecho en la virtual. Estoy muy orgulloso de seguir con la tradición copera del club y ahora queremos ir a por la liga", asegura orgulloso el joven aragonés de 24 años.

"Son chavales muy comprometidos que nos están ayudando a posicionarnos en un mundo muy pujante que en un momento dado llegará a profesionalizarse. Además, estos éxitos también nos sirven para llegar a un público más joven y nos ayudan a tener más notoriedad en todos los ámbitos a nivel nacional", apunta Arranz, convencido de que los eSports (que ya cuentan con un canal de televisión en España) tienen un potencial todavía inimaginable. "Nos lo estamos tomando muy en serio. Todos los estamentos del club están muy involucrados y pendientes. Ojalá que todo el zaragocismo se sienta orgulloso de los triunfos de sus equipos, también de los virtuales", agrega.

Entrenamientos, tácticas y concentraciones

Como si de una semana prepartido a las órdenes de César Láinez se tratara, los componentes de los diferentes equipos entrenan prácticamente todos los días. Los partidos son por la noche de lunes a miércoles y los 'gamers' aprovechan para entrenar a esas horas (de 22.00 a 00.00). "Hablamos por diferentes plataformas de Internet y programamos unas horas de entrenamiento. Antes de los partidos, damos la alineación y unas pequeñas indicaciones. Cada uno tiene su posición asignada y ya sabe qué rol tomar. Somos once jugadores sobre el campo y es vital la coordinación. Conocer al compañero, como en la vida real", subraya el capitán Piñero, que utiliza el alias de PonzioRZ en el FIFA.

Como si de un equipo profesional de fútbol se tratara, el Zaragoza campeón de Copa tiene su propio sistema táctico y su forma de jugar. "Habitualmente jugamos con un 4-2-3-1, con una presión muy alta y efectiva. Es un tanto arriesgado, porque si falla uno, fallamos todos. Pero los aciertos también son de todos. Con el balón, buscamos una circulación muy rápida", afirma el capitán del equipo campeón.

Crecimiento y profesionalización

Terminada la primera temporada de los VFO, el Real Zaragoza ya mira a la siguiente, en la que volverá a estar representado con tres equipos en las tres máximas categorías. "Ahora estamos haciendo nuevas pruebas. Después de esta gran temporada se nos han ido algunos jugadores a clubes privados, pero sabemos de otros de nivel que quieren venir para representar al Zaragoza. Es un mercado bastante voluble, con bastante movimiento, que están gestionando los tres capitanes, los tres zaragozanos y zaragocistas", manifiesta Arranz.

"El 23 de abril tenemos la Supercopa contra Philips y el 24 arranca la segunda temporada, en la que vamos a por todas. Somos un equipo muy competitivo y aspiramos a lo máximo", señala Piñero.

Más allá de hacer otro buen papel en la segunda temporada del FIFA, en el club aragonés ya se está pensando en ampliar este área. "Una vez haya más patrocinios y crezcamos un poco más, nos lanzaremos en los videojuegos del Call of Duty y del League of Legends. Sabemos que somos un club de fútbol, pero es importante estar en otras competiciones porque mueven muchos aficionados y patrocinadores. Si queremos seguir creciendo en estos entornos tenemos que tener un equipo potente en estas dos plataformas. El Baskonia, por ejemplo, ya los tiene", afirma Arranz.

Para seguir ampliando su marca, el Real Zaragoza realizará una exhibición y una mesa redonda en la gira Gaming Days, un evento nacional sobre videojuegos que se celebrará en la Sala Multiusos de Zaragoza del 21 al 23 de abril.