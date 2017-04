Isaac confirma la progresión

Isaac Carcelén constituye una de las novedades más significativas en el Real Zaragoza de César Láinez. Junto a la consolidación en la portería de Álvaro Ratón, la permuta de posiciones de José Enrique y Cabrera y la apuesta por Jorge Pombo, el regreso de Isaac al lateral derecho ha dotado de alegría al fútbol zaragocista. Además de atender las necesidades defensivas de su demarcación, incrementa la amenaza desde el costado derecho. El gaditano vuelve a ser un hombre feliz. Después de caer en el olvido para el anterior entrenador, Raúl Agné, ha recuperado su puesto con la llegada de César Láinez al banquillo aragonés. Tanto en Elche como el pasado domingo contra el Valladolid salió en el equipo de partida. "Me dio la confianza de jugar en el once y si lo hago bien me seguirá poniendo. Ya es cosa suya y también mía", apuntaba ayer el jugador de El Puerto de Santa María.