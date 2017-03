Samaras y Agné, conversación personal

A Raúl Agné no le gustó la bronca que el público de La Romareda le dedicó el pasado domingo en la recta final del partido cuando, al hacer el tercer cambio, decidió sacar al campo a Jesús Valentín en el puesto de Javi Ros y dejar sin jugar al griego Georgios Samaras , al que la afición espera desde hace un mes con el evidente interés que generó su fichaje en los primeros días de enero. El entrenador está seguro de su conducta, del tratamiento que está haciendo respecto de la puesta a punto del atacante heleno. Por eso recibió con ardor de estómago las críticas que, de súbito, surgieron en aquel singular episodio vivido en el estadio en el final del partido más plácido de la temporada.

De inmediato, todo el mundo se ha puesto manos a la obra para intentar poner luz en la penumbra de Samaras. Un futbolista con amplio currículum que llegó al Real Zaragoza fuera de plazo, del mercado del paro, después de estar sin jugar ni entrenarse con ningún club desde noviembre y tras vivir una temporada 'light' en la segunda liga de los Estados Unidos, en las filas del extinto Rayo Oklahoma City.

Samaras, cuyo solo nombre epata en la actual liga de Segunda en España, llegó a tantearse nada más llegar para ir teniendo minutos en el equipo. Se pensó que no venía tan escaso de tono físico como, al parecer, ha terminado detectándose día a día. Y, por eso, su aportación en el equipo, pese a ir convocado todos los días, quedó reducida a un cuarto de hora escaso en el final del duelo ante el Nástic de Tarragona, a la desesperada, con el 1-2 adverso recién encajado.

Agné, motu proprio, ha querido aclarar, en cierta medida, el estado de las cosas. Para no llevarse otro chorreo a título particular en lo sucesivo por este motivo, si tal cosa fuera susceptible de repetirse. Y el de Mequinenza ha desvelado una conversación a solas con Samaras para poner las cosas en su sitio y acelerar su puesta a punto.

"Yo he hablado con él. Personalmente. El ya lleva un tiempo aquí, creo que se ha adaptado. Y creo que es momento...", inició la narración Agné sobre el encuentro que ha tenido en la última semana con Samaras.

"Esperemos que vaya a más. Él ya sabe lo que queremos. Qué queremos ser como equipo. Qué pedimos a cada uno, individualmente", prosiguió para evidenciar que el internacional con Grecia ya tiene el cerebro sintonizado en los esquemas del Real Zaragoza 2016-17 debidamente.

Samaras no ha venido a Zaragoza de turismo. Ni a ponerse en forma para el futuro. Su fichaje se hizo para que, en el tiempo que esté sobre el césped hasta junio, pueda marcar las diferencias que acarrea en su palmarés personal. Y eso también parece estar asumido por todos los implicados. "Tanto él, como yo, como el grupo, como el club, sabemos que es un jugador que nos tiene que aportar, nos tiene que ayudar. Que tiene que sumar", subrayó Agné en ese sentido.

Y, de cara al resto de la plantilla, el técnico también quiere dejar claro que no va a haber en lo sucesivo un trato de favor a Samaras por las anotaciones que trae escritas en su pasaporte profesional, con más de 80 internacionalidades con Grecia, títulos y éxitos durante 6 años en el Celtic Glasgow de Escocia, y pasos importantes por el Manchester City y el West Bromwich Albios ingleses o el Heerenveen holandés. "Es un jugador más. Que no 'por lo que he sido' voy a jugar. Yo lo que quiero es 'que sea'. Adaptándome a las circunstancias, eso es verdad. Y él está por la labor", apostilló Agné antes de concluir los detalles de su vis a vis con Samaras.

En el corolario, el técnico zaragocista dejó entrever que el punta heleno no partirá como '9', como delantero centro, sino que pretende utilizarlo en su posición matriz, la de interior/extremo izquierdo. "Así que esperemos que, poco a poco, vaya entrando y aportando lo que esperamos de él. Desde la posición que él cree que es natural", concluyó.

Parece ser que, con el detonante de la bulla generada el día del Numancia, el asunto Samaras comienza a explicarse.