Agné no ve mal al Real Zaragoza como visitante

Le toca al Real Zaragoza ejercer como visitante este sábado en Córdoba (20.30), un rol en el que no se ha encontrado cómodo durante la temporada y que, con casi 7 meses de competición, cabe subrayar como causa fundamental de su mala clasificación a estas alturas de torneo. Sin embargo, el entrenador, Raúl Agné, ha mostrado una visión optimista sobre el presente de su equipo de cara a salir triunfante de El Arcángel este próximo fin de semana.

"Yo, últimamente, no veo al equipo mal como visitante. Fuera de casa, siempre cuesta más. Pero a cualquier equipo, no solo al Zaragoza. Y si no, que se lo pregunten al Barça o al Paris Saint Germain. Siempre cuesta más. Pero estoy satisfecho", indicó el preparador de Mequinenza cuando se le cuestionó por el habitual bajón de rendimiento que ofrece el Real Zaragoza lejos de La Romareda.

Agné insistió en su parecer: "El equipo es más competitivo y creo que en los últimos partidos, en los que hemos puntuado además (Huesca y Alcorcón), hemos mejorado", asegura.

"Claro que hay cosas que mejorar. Sí. Y queremos ganar como visitantes. También. Pero los partidos fuera de casa siempre son distintos. Para todo el mundo", remarcó a modo de advertencia ante la dificultad que puede plantear el compromiso en Córdoba dentro de 24 horas.