Los malos resultados del Real Zaragoza han debilitado la credibilidad de Raúl Agné , pero no su energía. El técnico exhibió ayer, en las valoraciones previas al partido contra el Numancia , un discurso musculado, tan fogoso y contundente como es habitual, aunque envuelto de una capa de firmeza, seguridad y confianza en el equipo que destacó notablemente. Los resultados apenas le ofrecen argumentos a Agné, pero el técnico los encuentra en la línea de juego del equipo. "Soy una persona muy optimista, pero también realista. La realidad dice que estamos a cuatro puntos del descenso y a 10 de la promoción. Sigo teniendo la misma ilusión que el primer día. Ahora lo más importante es ganar el domingo para alejarnos de abajo y todo lo que nos alejemos será acercarnos a los de arriba. Yo no me rindo nunca. Va en mis genes", apuntó el entrenador.

La victoria se perfila como única salida para evitar que se expanda el volumen de la crisis deportiva del Real Zaragoza. Para Agné, solo hay una fórmula: "Yo quiero jugar más y combinar más, pero en la situación en la que está el equipo manda la famosa confianza. La confianza no la venden en El Corte Inglés. La confianza solo te la da ganar. Todo lo demás son milongas. Todo se ve en función de si ganas o no. Lo que sucede es que cuando te esfuerzas, juegas bien y no ganas, tienes ocasiones pero le das al palo y va fuera, entras en una espiral negativa". En ese punto, según el técnico, se encuentra atado de pies y manos el Real Zaragoza. Aun con todo, considera que las respuestas desde la plantilla son adecuadas. El equipo no ha perdido el carácter competitivo pese a la ausencia de victorias. En tardes como contra el Levante o el Nástic el rendimiento acercó al equipo más al triunfo que a la derrotas. "Te pueden ir mal las cosas pero nunca te puedan decir que eres un gandul, un vago o que no te esfuerzas. En eso estoy muy satisfecho de mis jugadores. El equipo se esfuerza y se ha levantado después de recibir una hostia detrás de otra. Por eso creo en ellos", apunto.

Esa relación de confianza es recíproca. En los últimos días, se han sucedido los gestos y mensajes de respaldo al técnico desde dentro del vestuario. Públicamente, Agné ha recibido impulsos, pero también en privado, de puertas hacia dentro en el club, los jugadores se han alineado junto a él, de modo similar a los momentos previos al despido de Luis Milla en otoño. "El apoyo de los jugadores también me da más fuerza y me hace pensar que estamos en la buena dirección. Estoy orgulloso y agradecido pero yo lo que quiero es ganar", señaló. "En una situación así lo fácil es bajar los brazos, pero no lo voy a permitir", añadió. También, en los últimos días, desde los despachos de la entidad han salido voces de confianza hacia Agné. Lo hizo el presidente Lapetra después de la derrota contra el Nástic. Y también el nuevo director deportivo, Lalo Arantegui, emitió un mensaje de apoyo al entrenador y descartó cualquier decisión drástica con carácter inmediato. "Si el club dice lo que ha dicho es porque también valora otras cosas (más allá del resultado) y se agradece", indicó el técnico de Mequinenza.

En teoría, atendiendo a las versiones oficiales, el puesto de Agné como entrenador del Real Zaragoza no corre peligro contra el Numancia. No se ha fijado, de este modo, ninguna línea roja. Sin embargo, el técnico entiende las claves de su oficio. Un movimiento telúrico mañana en La Romareda podría sacudir los cimientos de esa intención. "Mi trabajo lo acepto como es. No me permito tener un mal día porque el grupo me debe ver bien. Soy un trabajador del club, pero uno tiene que estar preparado para todo. Lo que no depende de mí no lo valoro. Me gustaría acabar la temporada, eso supondría que ha terminado todo bien y que se valora el trabajo".

El balón parado

El aspecto futbolístico que más peaje le está pasando al Zaragoza en las últimas jornadas es el balón parado defensivo. El Numancia, rival mañana, destaca por su fortaleza en ese tipo de ataque. Agné reclamó más concentración que entrenamiento para superar ese defecto: "El 30% de los goles que encajan los equipos son a balón parado. Es un dato objetivo. Desde que yo estoy aquí, concedemos poco pero llevamos el 46% de los goles de este tipo. Yo he jugado al fútbol e iba muy bien de cabeza, sé que aunque lo trabajes se seguirán haciendo. Hay que darle la importancia que tiene pero uno tampoco se puede volver loco. Al final, manda el que lanza. El Numancia tiene un jugador (Julio Álvarez) que donde pone el ojo pone la pelota, por lo que habrá que estar muy atentos y muy intensos. Debemos minimizar los errores, pero sin obsesionarse".