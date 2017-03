Agné: "Estoy orgulloso de mis jugadores"

"La confianza no la venden en el Corte Inglés. La victoria solo la dan las victorias. Lo demás son milongas. Todo se mide en función del resultado". Vehemente y cristalino como guía su estilo, Raúl Agné exhibió este viernes por la mañana músculo, fortaleza y hambre. Los malos resultados del Real Zaragoza han debilitado su credibilidad, pero no su confianza. El técnico, antes de recibir al Numancia e impulsado por el apoyo del club y del nuevo director deportivo, Lalo Arantegui, no arroja la toalla: "En una situación así lo fácil es bajar los brazos, pero no lo voy a permitir". Y añadió: "Los chicos se están esforzando para darle la vuelta a esta situación"

Agné ha recibido esta semana gestos y mensajes de respaldo desde dentro del vestuario. Públicamente, pero también de puertas hacia dentro los jugadores se han alineado con él. "Lo agradezco. Estoy muy orgulloso de ellos. Me da mucha fuerza y me dice que les exijo y no les engaño. Pero quiero que ganen", apuntó.

El técnico explicó que el equipo está cerca de las victorias y subrayó que no se descuida en la posibilidad de que un nuevo mal resultado pueda complicarle aún más su futuro en el banquillo del Real Zaragoza. "Llevo en los genes que no me rindo nunca. Me gustan las situaciones complicadas y no voy a permitir que nadie se rinda. Nadie podrá decir que soy un gandul o un vago", señaló.