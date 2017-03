Lalo Arantegui: "A la hora de fichar, no perderemos el tiempo en fantasías"

Sí. Y puestos a ser prácticos, y al margen de que esta vez hay de por medio una ruptura de contrato con otro club, yo prefiero incorporarme a un proyecto a 1 de marzo que hacerlo un día antes de empezar la pretemporada en verano, cosa que también me ha tocado. Es importante trabajar con tiempo En el caso del Real Zaragoza actual, es evidente que estamos en medio de una temporada difícil, que hay que terminar de la mejor manera posible antes de poner el foco cien por cien en el año próximo. De hecho, en circunstancias normales ya tendríamos que haber empezado a preparar el año que viene, tanto en cuanto a jugadores de la actual plantilla, como en los que puedan venir. Vamos tarde, según mis criterios.

¿Hay tiempo suficiente para armar un proyecto ganador para la campaña 2017-18?

Yo creo que sí. La forma de trabajar que vamos a llevar a cabo es la de estar en marcha desde el primer día. Yo, cuando se acaba un mercado de fichajes, me quito el mono de director deportivo y soy uno más, como el secretario técnico o cualquier otro de los ‘scouts’ que tengo. Todos nosotros trabajamos todos los fines de semana del año, vemos cuatro o cinco partidos en directo entre sábados y domingos, para llegar cuanto antes a tener un análisis. Me gusta ejecutar rápidamente las operaciones. En este caso, por suerte, al Zaragoza lo he visto mucho este año y las ideas las tengo claras.

¿Qué análisis hace de la plantilla actual?

Desde fuera, veía que se podía configurar un buen once inicial, con varios cambios. Una plantilla muy fuerte en aspectos defensivos. Es una plantilla muy agresiva, muy intensa. Y, después, con dosis de talento, con futbolistas diferenciales del centro del campo en adelante. Sí que es verdad que, en cualquier equipo, cuando empiezas a perder partidos comienzas a dudar. Y eso le está pasando al Zaragoza en los últimos dos meses. Ni el cuerpo técnico ni los jugadores deben dejar de creer en ellos.

En una empresa, cuando se cambia de jefe, los trabajadores se ponen en alerta. ¿Entiende que pueda haber cierta sacudida en el vestuario con su llegada, dado además que a casi todos los jugadores los trajo Narciso Juliá?

No temo efectos negativos por esto. Yo ya viví una situación similar, incluso peor. Yo me incorporé al Huesca después de un ascenso y en un cambio, no solo de dirección deportiva, sino también de gerencia y de toda el área de gestión. Ahí sí que hubo personas que miraron de reojo ese cambio y se preguntaron ‘¿y ahora, qué?’. Por mi carácter, soy una persona clara y me considero honesto y honrado. No miro que a este lo ha traído otro, ni le pongo el sello a nadie por esas cosas. A mí, a día de hoy, me sirven todos los que están en el Real Zaragoza. Son los componentes de mi club. No hago distinciones. Y yo animo a todo el mundo a que demuestre que quiere estar aquí, que quiere continuar. Porque, al margen de la situación que tengamos ahora, el año que viene el Zaragoza va a volver a ser un candidato a todo. Y será una plaza muy apetecible para todo el mundo. La continuidad de los que ahora están aquí dependerá de su rendimiento, no de que yo esté aquí.

¿La débil posición de Agné por los malos resultados es un contratiempo en una hipotética proyección del futuro?

La puerta de la continuidad la tienen abierta los futbolistas, pero también el cuerpo técnico. Queda mucho. Podemos sumar muchos puntos aún. Yo me he encontrado al llegar con el tema del entrenador. Creo que no aporto nada no confiando en el técnico o los futbolistas. Todos me transmiten fuerza y ganas. No puedo llegar y echar abajo eso.

¿Cuál es la clave para crear un proyecto de éxito en Segunda?

Hacer un equipo, un equipo con mayúsculas. Y para eso, considero que, por encima de los nombres de los futbolistas, el vestuario tiene que ser una familia, ha de ser duro, han de ser amigos dentro y fuera del trabajo… Eso es muy difícil de conseguir, probablemente, lo más difícil. Pero, cuando se consigue, los problemas se superan con facilidad. No sé qué empieza antes, si el buen vestuario o los resultados. Si un buen vestuario trae buenos resultados o los buenos resultados hacen que el vestuario sea bueno. Pero esas dos cosas suelen ir de la mano.

¿Qué más cuestiones completan su libro de estilo?

Otra cosa importante es que, el primer día de la pretemporada, el 80 por ciento del equipo esté ya hecho. Es un punto vital para el éxito. El equipo necesita horas y horas y horas y más horas de trabajo desde el primer día. Y, para que eso sea efectivo, han de estar casi todos desde el inicio. Si no, es imposible empezar bien una liga. Mi manera de pensar, además, es que, si es posible, hay que tirar por el futbolista en propiedad. No tener demasiados cedidos. Los futbolistas han de venir y adquirir la cultura del club, saber dónde están y a qué han venido, conocer cuál es nuestra historia.

Los fichajes, por lo tanto, son operaciones a las que dedica sumo cuidado.

Para que todo lo que pretendo pueda darse, hay que buscar a la persona además de al futbolista. No me fijo solo en el currículum que tenga. Antes de firmar a un jugador, a mí me gusta entrevistarme con él y ver cómo es fuera del campo. Es necesario analizar esa información. Quiero futbolistas muy competitivos y, además, dar una validez a la cantera. Que los chicos sepan que la puerta está abierta. Pero abierta para venir y quedarte.

¿Qué evaluación hace de los valores actuales de la Ciudad Deportiva?

Yo considero lógico que tengamos buenos jugadores en el Real Zaragoza, como así es. Por una cuestión estadística, somos más de 700.000 habitantes. Y de ahí es normal que salgan buenos futbolistas. Y, además de los que hay aquí, ya tenemos varios jugando en otras canteras de nivel desde hace un tiempo. Pero, para que estos chicos tengan la progresión adecuada, es necesario que el cuerpo técnico del primer equipo sea atrevido con la gente de abajo. Y eso es una responsabilidad mía.

Vienen buenos tiempos, pues, para los emergentes jugadores canteranos.

Ya veremos a ver cómo llegamos al último mes y en qué situación estamos, pero va a ser difícil dejar la responsabilidad del momento en los jóvenes de abajo. Pero la temporada que viene, tengo clarísimo que vamos a tener que tirar de la gente del filial. Lo mismo que, para ello, tendrán que cambiar cosas y el futbolista del filial tendrá que estar preparado mental y personalmente para jugar en el primer equipo . Eso también lo tengo claro. Ahora hay chicos en la cantera que se preocupan de otras cosas, que se toman el fútbol como algo mucho más superficial de lo que nos lo tomábamos hace 20 años. Y quiero que toda la gente que esté ahí lo haga porque quiere jugar un día en Primera y, del mismo modo, que los técnicos del primer equipo tengan claro que los futbolistas del filial han de jugar arriba en cuanto sea preciso. Es necesaria su valentía.

Este discurso resulta rompedor, para pellizcarse si sale adelante. ¿Es, entonces, más una cuestión de gestión que de trabajo de la base?

Es que hay que hacerse una pregunta con el asunto de la cantera. ¿Nosotros para quién fabricamos jugadores? Los tendremos que fabricar para nosotros. Y la gestión final de la cantera pasa por que muchos lleguen al primer equipo y demuestren que son útiles para el Real Zaragoza. No podemos fabricar jugadores durante 10 años para que luego acaben jugando en otros sitios porque aquí no se les da la opción de dar el salto definitivo.

El Real Zaragoza de la última década, por diversos motivos e incertidumbres, no ha tenido la estabilidad inicial que usted propugna. Es un reto grande.

Han sido años difíciles. Pero hay que empezar a cambiar cosas. Por ejemplo, a mí me parece básico que la pretemporada sea intensa desde el primer día. Y, además de tener el 80 por ciento de los jugadores del equipo definitivo el primer día del verano, yo creo que la fase de preparación ha de contar con muchos amistosos de alto nivel. A mí no me importan los resultados en los amistosos de julio o agosto. Yo creo que, en esa fase de un equipo, se aprende mucho más desde una derrota que provoca la exigencia del rival que desde una goleada ante un adversario menor. Los deberes han de estar hechos, en un alto porcentaje, cuando el equipo se va concentrado en verano.

En ese sentido, ¿es extrapolable el modelo de trabajo que ejecutó en Huesca al Zaragoza?

Hay unos factores que no dependen de la categoría o los clubes. Hay determinadas características positivas de un futbolista de Segunda B que tienen todas las garantías de seguir siendo excelentes en Segunda División en cualquier club: la velocidad, el salto de cabeza… las cuestiones físicas. Eso sirve en cualquier caso, trabajes para el equipo que trabajes. Otra cosa es el apartado técnico, donde hay que tener más cuidado. Pero en muchos puestos de la plantilla necesitas gente profesional, agresiva, intensa… y ese perfil de futbolista, además, no se arruga aunque pase de jugar con 800 personas a hacerlo con 20.000. Los jugadores que se juegan la pierna en un balón dividido están a mano de todo el mundo, muchos en Segunda B con la seguridad de que en Segunda van a dar el mismo rendimiento.

¿Va a acercarse el Zaragoza a una realidad de mercado más exacta?

Puedes fichar uno o dos futbolistas de Segunda B entre aquellos que han destacado, pero no es el objetivo centrarse en ese mercado. Salvo, eso sí, gente honesta, profesional y que hayan competido bien en Segunda B o filiales fuertes. No quiere decir esto que solo vayamos a firmar de Segunda B. El objetivo es un perfil. La trayectoria no me va a interesar tanto como su presente, si es muy superior a la media, por ejemplo, en el caso de Segunda B.

¿Qué tipo de jugador desea en su proyecto?

El nexo común entre todos los futbolistas será el hambre. Pueden venir de Primera, Segunda, Segunda B… pero serán jugadores capaces de rendir en Segunda. No puedo mirar más allá. Nosotros somos un equipo de Segunda División y, ahora, además, en una situación delicada. No podemos contemplar que vamos a ir a Primera a fichar buenos futbolistas. Dentro del presupuesto, deberemos movernos con cautela. No vengo de estar parado, sino activo. Y sé las prioridades en las posiciones. Y si no sale la primera, saldrá la segunda. Pero a todos esos futbolistas los habremos analizado mil veces en directo. Y además cuadrarán con la economía del club. No puedo ir a fichar a alguien de 400.000 euros. No voy a ir a por el máximo goleador de Segunda División. Pero tampoco voy a perder el tiempo esperando a alguien y que se me vayan cayendo otras opciones.

¿La información propia es la que regirá en la toma de decisiones?

Sí. Si, por ejemplo, me ofrecen un futbolista yo tengo que saber en ese momento cómo juega, quién es y cuál es su perfil porque lo habré visualizado durante una fase anterior. Si, por el contrario, a ese futbolista aún tengo que verlo, no me encaja. Ahora mismo, tenemos controlada toda la Segunda y los cuatro grupos de Segunda B. Yo no veo la Premier League ni cuando tengo tiempo libre en casa. Ni la Serie A ni la Bundesliga. No llegamos a esos mercados. ¿Crees que a mí me va a gustar un futbolista bueno de un club holandés y ese jugador no le va a gustar también al Inter de Milán, por decir un equipo? ¿O a un Primera de España? ¿Adónde vamos nosotros ahí? ¿A perder el tiempo? Podemos valorar la segunda portuguesa, la segunda francesa… o Sudamérica según países. No perderemos el tiempo en fantasías. Vamos a ser muy concretos. Yo no tengo ningún impedimento en fichar del extranjero. Pero, eso sí, los hemos tenido que ver. Al ser posible, en directo. No me importa la nacionalidad. Solo existirá una premisa: a igualdad de condiciones, jugará alguien de la casa.

¿Es también un modo de ponerle, de una vez por todas, los pies en el suelo al Zaragoza?

Sí. Los únicos equipos de Primera que están en Segunda ahora son los tres descendidos, porque tienen una ayuda por el descenso muy significativa. Hay tres equipos con más de diez millones para mantener los contratos comprometidos, y luego estamos los demás, con en torno a los 4 o 5 millones. En Huesca, diseñamos con 3,5 millones, por ejemplo. Es tanta la diferencia… Lo tienes que hacer rematadamente mal con 10 millones de plantilla. ¡Madre mía! Este año había 12 aspirantes. Suben tres. Así que habrá unos nueve fracasos. La temporada es dura para muchos, no solo para el Zaragoza. Nosotros, para subir, tenemos que desbancar a uno de los equipos que tendrá al menos 10 millones de coste de plantilla. Hay que eliminar a uno de esos tres. Más otros que también trabajarán bien.

¿Cómo se concilia la libertad de movimiento a la hora de configurar una plantilla con los límites presupuestarios determinados por el club?

A mí, el departamento económico me facilitará un presupuesto y yo no me saldré de allí. Pero, aquí, en el área deportiva, la mecánica de funcionamiento es independiente. Todo está únicamente relacionado con nuestro trabajo.

¿Esa independencia también es posible respecto a otros actores de un mercado de fichajes?

¡Faltaría más! Que no quepa ninguna duda. Vengo de un club en el que en la propiedad en parte estaba una empresa de representación y el año pasado tuve un futbolista de esa agencia y este tenía tres. Sobre más de 20. El futbolista que venga al Zaragoza estará basado en su rendimiento, sus exigencias salariales y aquello que podamos pagarle.

¿El Consejo le ha exigido el ascenso? ¿Cree que es complicado gestionar en el discurso actual del Zaragoza las palabras ‘Primera División’?

Pero el objetivo del club creo que no puede ser otro. Por razones económicas, institucionales, deportivas… No hay ningún club tan grande como el Zaragoza en Segunda. Vamos a pelearlo.

¿Es sencillo con la ansiedad social que envuelve al equipo?

Entiendo eso, pero eso es bueno también. Cuando gana, la gente se vuelca. Y la presión se vuelve en contra del adversario. No hay término medio con el Zaragoza. O ganamos y llenamos La Romareda comiéndonos al rival, o perdemos y nos comemos a nosotros mismos. De todos modos, tampoco es La Romareda de hace 15 años. Pero no podemos aspirar a otra cosa. Con 22.000 socios, aun con deuda y límites, el objetivo ha de ser ese. Por eso hay que hacer un equipo compacto, unido, fuerte…