Ángel explica la crudeza del momento

La última derrota ante el Nástic de Tarragona en La Romareda ha generado el efecto 'nitidez' en el salpicadero del Real Zaragoza. Las opiniones ya son más certeras, más definidas, respecto del presente y el futuro del equipo en los tres meses y medio que restan de temporada. Ángel Rodríguez , el delantero centro del equipo, ha ejercido de portavoz del vestuario este miércoles con una crudeza que, en cierto modo, va agradecerse desde fuera. Ya no hay medias tintas, ni subterfugios en los discursos , algo que aclara los objetivos y dispersa mucho menos que hasta ahora los análisis de situación en el zaragocismo.

"Las sensaciones no son buenas, obviamente. No estamos teniendo la suerte que necesitamos. El vestuario está fastidiado. Así que el domingo próximo tenemos otra final (ante el Numancia) en la que hay que intentar, con una victoria, cambiar esa negatividad que tenemos en nosotros mismos", comenzó describiendo en goleador canario.

"Este equipo no está confeccionado para luchar por la permanencia, está claro. Pero no están saliendo las cosas como queremos y no está siendo una temporada buena. Nos está costando muchísimo marcar goles pese a que hacemos muchas ocasiones, lo del día del Nástic fue un ejemplo claro de lo que nos viene pasando todo el año", apuntó Ángel para indicar que el Real Zaragoza se siente incómodo en su actual 14º puesto en la tabla, al borde del abismo de la cola y de los problemas del descenso a Segunda B.

Ángel ha esbozado algunas de las máculas que viene arrastrando el Real Zaragoza desde el mismo inicio de la liga y que, lejos de solucionarse, se han ido enquistando con el paso del tiempo. "Estamos mal en casa y fuera. Antes, ganábamos en casa y limpiábamos la imagen que dábamos fuera. Hemos conseguido solo dos victorias fuera de casa, eso es un dato pésimo. En casa éramos muy fuertes y los visitantes solían sufrir muchísimo. Ahora, a poco que nos hagan, nos meten un gol... la verdad es que tenemos que cambiar muchas cosas", prosiguió el tinerfeño en su exposición.

El chicharrero no esconde su preocupación por lo que está sucediéndole al equipo: "Es una dinámica peligrosa. El partido de Alcorcón ha sido de los peores, en Tenerife tampoco estuvimos bien... Otros días, hemos jugado mejor y hemos tenido ocasiones, pero no hemos ganado, casos del día de Murcia, o ante el Levante o el Nástic.. son muchos partidos en los que se han ido puntos. Cuando uno está mal, los fallos se ven muchísimo más", añadió a sus pareceres.

En el ámbito personal, Ángel también se sinceró abiertamente. "Decaído estoy. Si digo que estoy bien, significaría que me da igual la situación del Real Zaragoza y la situación mía. Estoy en el peor momento desde que estoy aquí, quitando el palo del día del Llagostera, que fue muy duro", dijo.

El '9' del Real Zaragoza, tras sus sinceros fundamentos, remarca el único camino para salir de esta crisis: "La solución es ganar el domingo al Numancia, con las victorias los fantasmas se van y se mira hacia delante mucho mejor. Ahora es un momento en el que necesitamos una victoria cuanto antes. De nada sirve hacer buenos partidos si no van acompañados de los resultados", apostilló.