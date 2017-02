Lalo habla claro: "Ahora mismo, es una utopía pensar en el ascenso"

Lalo Arantegui, una vez roto ese horizonte tabú del ascenso improbable, ha establecido la nueva guía en la ruta a seguir por el Real Zaragoza de aquí a mitad de junio: "Primero tenemos que intentar conseguir metas más cercanas. Y esas pasan por el Numancia, el próximo domingo, y después Córdoba. No me planteo estar pensando en un objetivo tan largo. Mirar más allá, a nosotros no nos va a compensar nada en estos momentos", apuntó para señalar el objetivo de la salvación de la categoría, sumando alrededor de 50 puntos cuanto antes (el Real Zaragoza tiene ahora solo 32), como primer asunto a solucionar en el ámbito deportivo de la SAD.

Arantegui no quiere considerar la hipótesis de que el Real Zaragoza pudiera caer a partir de ahora en la espiral negativa más radical posible y, en los últimos tres meses y medio de liga, verse abocado al descenso a Segunda B. "En el peor de los casos, el Real Zaragoza va a estar en Segunda División el año que viene. A nadie se le pasa por la cabeza otra cosa", subrayó en ese sentido.