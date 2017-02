Saja: "Tendremos que rendir al 100% para ganar al Nástic"

Sebastián Saja debutó el pasado domingo como guardameta titular del Real Zaragoza. Rindió a buen nivel el arquero argentino en Alcorcón, aunque su felicidad no fue completa. “La felicidad habría sido total si hubierámos ganado. Pero hay que darle valor al punto que logramos: recuerdo que en Alcorcon perdió el Levante”, advirtió Saja.

Tras el punto capturado a domicilio, el Zaragoza afronta ahora dos partidos seguidos al cobijo de La Romareda. “Ahora el calendario nos ofrece una magnífica oportunidad jugando dos partidos seguidos en casa”, valoró Saja.

Paradójicamente, Saja comenzó la temporada militando en el equipo que el domingo visita Zaragoza. “Estuve en el Nástic y es un buen equipo. Tendremos que rendir al 100% para ganarles. En el Numancia no hay que pensar hasta el lunes próximo”, explicó.

En el actual curso y en los anteriores, el Real Zaragoza no ha contado con un portero titular consolidado. Esa es su aspiración actual. “La posición de portero es muy sensible. Cometes un error y no hay nadie detrás de ti que pueda corregirlo. En Zaragoza hay muchísima exigencia en todos los sentidos. Se nota que es un club grande esté en la categoría que esté. Parece que la portería de La Romareda mida más que las demás”, consideró.

En el mercado de invierno, además de Saja llegaron más futbolistas para reforzar el conjunto. Entre ellos, el delantero internacional Samaras. “Samaras mejora día a día. Va a aportarnos muchísimo en el campo porque es un jugador diferente. Fuera del campo también aportará porque tiene una gran experiencia”, subrayó Saja.

Cumplidos los 37 años, el guardameta todavía se plantea desafíos en su carrera. Algunos de ellos, preciosos. “A mi edad vivo el día a día, pero sigo poniéndome retos. Jugar en Zaragoza era y es un reto, como un reto es alcanzar la promoción de ascenso”, concluyó.