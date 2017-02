Raúl Agné: "¿Mi futuro? Esa pregunta me importa un bledo"

"Yo no miro por mí. Yo quiero ganar puntos y que gane el Real Zaragoza. Esa pregunta me importa un bledo ". Así respondió Raúl Agné cuando, en la sala de prensa del campo de Santo Domingo, fue preguntado por la repercusión sobre su futuro en el equipo zaragocista que podía haber tenido el postrero gol del empate que se endosó en su propia portería el alcorconense David Navarro.

Agné esgrimió en una breve comparecencia sus impresiones sobre lo que el Real Zaragoza había mostrado durante los 90 minutos del importante partido dirimido en Alcorcón. "Yo creo que, este año, el fútbol está siendo bastante cruel con el Real Zaragoza. Así que, por una vez que empatemos al final... además, cuando lo has buscado, porque Edu García sale al campo para eso, para saltar de cabeza, y ha forzado un error entre su portero y su defensa", razonó y presumió al referirse a la jugada final del 1-1.

Raúl Agné no explicó el partido en los términos de la fealdad e insuficiencia futbolística que, en líneas generales, apreció buena parte de los espectadores, en especial los zaragocistas.

"Yo veo al equipo cada vez más fuerte. Compite bien", ponderó en positivo a sus pupilos.

"Cada partido es una historia y éste era un campo muy complidado. Defensivamente, ante un rival que te fuerza mucho, creo que el Real Zaragoza ha estado bien. Estábamos manejando bien los tiempos. En la segunda parte, estábamos bien cuando ha llegado su gol", abundó al respecto.

El técnico de Mequinenza dijo marcharse a casa con una sensación de satisfacción. "Estoy satisfecho porque, cuando no puedes ganar, el empate es bueno. Ojalá en todas las derrotas que hemos tenido hubiésemos logrado puntuar", argumentó.

En lo referente a la trama del choque, Agné la describió así: "Lo que he visto es un partido de Segunda División. Muy disputado, en un campo complicado en el que sabemos que todo el juego dividido cobra mucha importancia", subrayó en primera instancia antes de proseguir. "El Alcorcón empujó en la primera parte pero sin generarnos problemas. En la segunda, cuando mejor estábamos, ha llegado su gol a balón parado, que creo que es lo único que nos han hecho. Hemos seguido empujando con coraje y hemos conseguido rescatar un punto que, tal y cómo se había puesto el partido, damos por bueno. Y si la última de Dongou acierta con el control, pues a ver lo que hubiera pasado...", dejó en el aire.

El preparador zaragocista también tuvo que explicar los últimos cambios, ya con el 1-0 adverso, que sorprendieron a la mayoría en el momento de producirse. "Fran es un lateral netamente ofensivo y quería meter a Xumetra por dentro. Además, Rolf (Feltscher) llevaba una tarjeta y Luque es un jugador muy habilidoso. No quería que nos quedáramos con 10 y buscaba un jugador más de ataque, que fuera más profundo por la banda derecha", expuso respecto del relevo de Fran por Feltscher.

Y del de Edu García por el delantero Ángel dijo esto:"Ángel ha jugado muy lejos de la portería. Ha estado más cerca de la portería Edu que Ángel, que salía demasiado del área. Los centrales le superaban en casi todas las acciones. Por eso he hecho el cambio. Aparte, eran los últimos minutos y era cuestión de colgar balones al área".