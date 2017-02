Tenerife y Murcia sacaron a Jesús Valentín de los planes de Agné en la medular

No será común volver a ver a Jesús Valentín, defensa central nato, como centrocampista en un doble pivote de perfil defensivo en el once inicial del Real Zaragoza. Raúl Agné, que durante un tiempo creyó que ubicar al defensor canario junto a Zapater en medio campo (en detrimento de Javi Ros, que se fue al banquillo) iba a ser la solución para contener bien los ataques rivales, ayudar a la defensa desde la línea anterior y guardar la portería de Irureta a cero de una vez por todas, ya no tiene esta opción como preferencial.