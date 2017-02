Samaras y Edu Bedia, descartados para Alcorcón

"Edu Bedia tiene unas molestias en la zona de los aductores y no, no estará. Se trata de un problema de lesión", dijo sobre el centrocampista cántabro a lo largo de su comparecencia.

Y, preguntado por la mejoría de Samaras, que lleva 8 días intentando alcanzar la forma física mínima que le permita debutar como zaragocista, y sobre cuándo cree él que estará apto para estrenarse, Agné también ha sido rotundo: "No lo sé, no lo sé. Estamos intentando ponerlo en forma lo más rápidamente posible, pero a día de hoy no está en condiciones. Esperemos que la semana que viene esté mucho mejor. Esperemos. Él también va marcando los ritmos. Porque también es consciente de que para competir uno tiene que estar bien, se necesita un mínimo en ese sentido. Y, ahora mismo, no está. Ayer (por el jueves) fue la primera vez que entró 10 minutos en un partido. Quiso entrar. Él quiere. Intentaremos que esté lo antes posible", explicó el entrenador.