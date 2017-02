La jurisprudencia de Agné para insuflar fe en la tropa del Real Zaragoza

A Raúl Agné se le ha preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa previa al primero de los 17, el de este domingo en Alcorcón. Y el entrenador ha esgrimido su filosofía, su asidero empírico, el que traslada a sus jugadores para mantener enhiesta la bandera de la esperanza mientras haya opciones, mientras las matemáticas no bloqueen cualquier aspiración, mientras tenga la posibilidad de tener voz con rango en el grupo. Se trata de una referencia directa a la jurisprudencia que existe en más de un siglo de vida del deporte (ahora algo más) fútbol.

"Yo lo que sí que sé es que, en fútbol, he visto de todo. De todo. He visto a un equipo ganar 10 partidos seguidos y he visto a un equipo perder 10 partidos seguidos. En Segunda División. Yo he ganado 6 partidos seguidos. He perdido 4 seguidos. Lo que pueda pasar, no lo sé. En fútbol, las he visto de todos colores. De todos", expuso Agné para dar a entender que no existen imposibles a priori.

El entrenador blanquillo adornó su tesis con un corolario: "Creo que, cuando un equipo consigue ganar y es capaz de volver a ganar, se acostumbra a ganar. Y cuando no gana, se acostumbra a perder. Igual que cuando uno pierde, está más cerca de ganar. Y al revés", razonó al hilo de la pregunta.