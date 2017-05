El catalizador Raúl Agné

"No, ansiedad no hay. Porque para eso estoy yo. Y a mí me ven bien, con buen humor. Me gusta, en las situaciones más jodidas, crear buen ambiente. Con toda la responsabilidad que hay que tener. Así que no, ansiedad, no. Ellos (los jugadores) se tienen que centrar, intentar jugar para ganar, competir bien. No los veo estresados ni ansiosos. Eso no sería bueno", indicó Agné al describir el ambiente del vestuario zaragocista antes del vital choque de Alcorcón este próximo domingo a las 20.00.

Un horario que hace que el Real Zaragoza sea el último en jugar en la 26ª jornada. Una cuestión cronológica que puede hacer, en ese momento preciso, que el apuro clasificatorio sea incluso mayor que ahora. Según sean los marcadores del Córdoba (el primero que bajaría ahora a Segunda B, con 4 puntos menos que el Zaragoza), UCAM Murcia, Mallorca y Rayo Vallecano, la obligación de ganar para el cuadro aragonés se multiplicará al subir peligrosamente el ras de la parte baja de la tabla. Esta circunstancia tampoco la valora Agné como una posible distorsión de la mentalización de sus muchachos. "No influye. Si jugamos en ese horario supongo que es porque somos el Real Zaragoza. Somos un equipo que ve toda España. Y, en ese sentido, estamos condicionados a las televisiones. Yo no me planteo enfocar un partido de una manera u otra en función de si sé los resultados o no", zanjó el asunto el preparador mequinenzano.