Agné no aclara si jugará Irureta en Alcorcón y deja abierta cualquier opción

Raúl Agné, el entrenador zaragocista, obviamente, ha sido preguntado al respecto y, en su respuesta, no ha querido aclarar cuál será su solución a esta incógnita viva de puertas afuera del vestuario. "Entiendo la pregunta, entiendo el debate, pero no lo voy a entrar a valorar. Y ya veréis el domingo las decisiones que tomemos. No solo con Iru (por Irureta), sino con el equipo, porque la portería no es una posición distinta a otra posición del campo", argumentó Agné.

Para ampliar los detalles sobre la cuestión, se le demandó al técnico de Mequinenza su valoración sobre cómo estaba viendo a Irureta durante la semana, una vez extendida la situación de dudas respecto del guardameta vasco en buena parte del entorno del equipo. "Bien. Xabi es un tipo fuerte. Es consciente de que el problema de la portería es que, cuando cometes un error, las consecuencias son más graves. Y le fastidia que eso repercuta en el equipo. Pero bien, bien. De ánimo lo he visto bien. Esto sigue", abundó Raúl Agné.

Para redondear la cuestión de la incertidumbre que girará alrededor del titular de la portería del Real Zaragoza hasta una hora antes del partido del domingo en el campo de Santo Domingo de Alcorcón, Agné fue requerido para que explicara cómo está Sebastián Saja, el veterano portero argentino que fue fichado en el mercado de invierno con vitola de titular y que, después de 21 días, aún no se ha estrenado. "Sí, está en condiciones. Lleva tres semanas aquí, porque él entró el día del Lugo. Y sí, creo que está en condiones porque ya son tres semanas de entrenamiento en la portería", apostilló el preparador aragonés.