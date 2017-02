"Me cuesta más entrar desde el banquillo que como titular"

Edu Bedia llegó en enero al Real Zaragoza procedente del Oviedo y forma parte del repóquer de refuerzos del equipo aragonés en el reciente mercado invernal de fichajes . Centrocampista técnico, su incorporación tuvo desde el principio tintes de ser un apoyo de alto rango para el juego creativo del cuadro aragonés en una zona, la medular, donde hace falta mucha iniciativa e imaginación en días trabados.

Por ahora, Bedia ha jugado 20 minutos ante el Lugo, entrando como suplente en lugar de Cani; otros 67 minutos en Huesca, donde tuvo su primera y única titularidad y donde fue sustituido precisamente por Cani; y, finalmente, 12 minutos el último fin de semana ante el Levante, choque en el que relevó a Javi Ros en la recta final y a la desesperada. Un total de 99 minutos que, por ahora, saben a poco para lo que se espera del fino mediocampista cántabro.

Edu Bedia, al hilo de sus primeras experiencias como zaragocista, advierte de que su manera de reaccionar en términos futbolísticos sobre el campo siempre ha sido bien diferente cuando ha sido titular respecto de su papel de suplente. "Me cuesta más entrar desde el banquillo. Eso me lo han dicho siempre, desde que empecé a jugar. Pero estamos para todo. Cada jugador tiene sus cualidades, sus virtudes y sus defectos. Y yo estoy para ayudar a lo que necesite el equipo", subrayó el '24' del Real Zaragoza este miércoles en la Ciudad Deportiva.

El montañés presume de su valor de comodín en cualquier sitio de la zona ancha del terreno de juego, por lo que su concurso puede resultar útil para el entrenador en varias posiciones distintas según los requerimientos tácticos. "Me encuentro cómodo en cualquier puesto del medio campo. Durante toda mi carrera ya he jugado en todas las posiciones, dependiendo del entrenador y del sistema que utilizaba: igual en el doble pivote, que por delante, que con un pivote por detrás y con dos por delante...", reseñó Bedia.

Por último, el santanderino hizo alusión a su estado físico, quizá el punto con más índice de mejora a corto plazo a consecuencia de su poca participación en el Oviedo durante el primer tramo de la temporada: "Yo acabo de llegar. Me estoy encontrando bien físicamente, pero todavía tengo que mejorar bastante. Tuve una lesión a principio de temporada... y, bueno, ahora estoy aquí para ayudar al equipo a lo que haga falta", remató.