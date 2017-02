El Zaragoza recurre ante Apelación la décima amarilla de Marcelo Silva

Fue una acción en la banda derecha del ataque del Huesca, en un lance entre Gonzalo Melero y el propio Marcelo Silva. El zaragocista, fruto del estado del terreno de juego, resbaló involuntariamente y cayó sobre el centrocampista azulgrana. Cuando se levantó, el colegiado Pablo González Fuertes interpretó que Silva trató de retrasar el saque de banda del Huesca. Una apreciación con la que el Zaragoza no está de acuerdo.

En este sentido, el club ya recurrió a principios de la presente semana ante el Comité de Competición la amarilla, alegando que el acta arbitral "refleja un error material manifiesto cuando señala que el jugador retrasó la puesta en juego del balón, evitando el saque rápido a un adversario en un saque de banda". Según Competición, el Zaragoza alega que "lo descrito en el acta no coincide con lo realmente sucedido y que el jugador amonestado se levantó deprisa para volver a su posición".

Sin embargo, Competición ha desestimado el recurso asegurando que "tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas y de la prueba aportada, este Comité entiende que no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto". Y agrega: "Del visionado de las imágenes no se puede acreditar con evidencia suficiente que lo reflejado en el acta sea incongruente con lo sucedido, entre otras cosas porque las imágenes aportadas no muestran la jugada en su totalidad, sino que es un corte no suficientemente ilustrativo".

Ante esta respuesta de Competición, los servicios jurídicos del Real Zaragoza ya han presentado otro recurso, en este caso ante Apelación, que deberá decidir ahora qué hace con la quinta amarilla del defensa uruguayo.