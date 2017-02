Samaras: "Voy a intentar marcar la diferencia"

"Vengo aquí porque todo el mundo me ha explicado que esto no es un equipo de Segunda División, es un equipo que busca subir a Primera. Y mi objetivo es ayudarles a lograr eso que se han marcado. Me convencieron para que viniera hasta final de temporada para luchar por eso", comenzó explicando Samaras respecto de su fichaje por el Real Zaragoza.

Una vez consumado su mediático fichaje, que tanta ilusión ha generado en el entorno zaragocista, la duda que se abre hasta la tarde del sábado (cuando el Real Zaragoza recibe al Levante en La Romareda) es si Samaras estará ya en condiciones de debutar como jugador blanquillo. El griego explicó cuál es realmente su estado físico y mental en estos momentos. "El último partido que jugué fue en noviembre, porque la liga en Estados Unidos empieza en marzo y acaba en noviembre. Me siento muy bien físicamente. Lo único que necesito realmente es tiempo para compenetrarme con mis compañeros y empezar a encontrar el ritmo que me permita entrar en un partido", apuntó el punta heleno, mostrando así sus ganas y voluntad de estrenar su nueva camiseta zaragocista (hereda el dorsal 5 que dejó libre Morán al irse al Leganés el día 31).

Samaras, el pasado sábado, ya tenía masticado que su destino iba a ser, salvo problemas indeseados, el Real Zaragoza. Por eso, el griego ya vio por televisión el derbi aragonés. "Ví el último partido, que ganaron 2-3", reconoció cuando se le preguntó qué conocía de los que ya son sus nuevos compañeros. Asimismo, sin entrar en detalles, el futbolista de Creta presumió de conocer el prestigio del club zaragocista, que en ningún caso es para él un lugar extraño por más que ahora venga a jugar a Segunda División. "No puedo hablar demasiado de los años sesenta o setenta, pero sobre los últimos 20 o 25 años sé mucho sobre el club", dijo.

En breves frases, Samaras dibujó su talante. "Puedo aportar experiencia, voy a esforzarme por encajar en el sistema. Quiero ayudar al equipo, es por lo que estoy aquí, porque la gente del club confía en mí. Sé que hay presión, de los medios de comunicación, de los aficionados, pero esto forma parte de este oficio. No me cuesta mucho manejar esto", expuso el griego. El nuevo goleador zaragocista remarcó que, del actual equipo, conoce a Cani, contra el que jugó en su día, y también al portero Saja, que ha jugado en Grecia mucho tiempo (aunque Samaras nunca militó en un equipo griego).

Por último, Samaras fue solicitado para que describiera cómo está, de cerca o de lejos, respecto del mejor Samaras que se vio en la última década, aquel de los Mundiales, las Eurocopas, el que fue santo y seña del Celtic Glasgow. "Tuve el problema de la lesión de espalda hace 8 meses, he estado un año en Estados Unidos, porque quería estar cerca de los médicos que me trataron. Después de aquello, ya he jugado 25 partidos en la liga norteamericana y me siento muy bien físicamente. He decidido volver a Europa, en este caso a España, y voy a dar todo por el Real Zaragoza. Sé que soy capaz de marcar la diferencia", concluyó.

Sami (como le gusta que lo llamen los cercanos), dijo sentirse "muy emocionado