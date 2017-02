Edu García hace hincapié en "la casta que mostró el equipo" en Huesca

Edu García, portavoz del vestuario en el primer día de trabajo del Real Zaragoza tras la feliz y balsámica victoria del pasado fin de semana en Huesca, ha querido subrayar expresamente un aspecto del juego que mostró el equipo el pasado sábado en El Alcoraz: "Remontar a base de casta, como hicimos, nos viene muy bien . Se juntó todo, el derbi, un partido tan bonito y emotivo para todos, el estado del terreno de juego, la incertidumbre de si se iba a jugar o no, ganar después de empezar abajo en el marcador y remontando...", destacó expresamente el extremo aragonés en su comparecencia ante la prensa.

García, que junto a los veteranos Cani y Zapater compone el trío de abanderados aragoneses y canteranos repescados por el club en verano para catalizar un vestuario prácticamente nuevo, quiso aferrarse a ese aspecto anímico para ponderar positivamente el triunfo que logró acabar con la crisis que aturdía al Real Zaragoza desde principios de enero y que amenazaba tormentas de graves consecuencias de no haber llegado en Huesca. "Está claro que no solo de casta se vive en el fútbol, pero es importantísimo que un equipo tenga esos valores de trabajo, sacrificio y esfuerzo", insistió en su particular análisis.

"El equipo, en un día que no era el más favorable, sacó un carácter que es primordial. Es importante, en estos momentos, que se vea que nosotros tenemos este tipo de cosas", redundó una vez más refiriéndose al 'factor casta'.

En el cierre de su tesis al respecto, Edu García quiso lanzar un mensaje positivo y de esperanza para el preocupado entorno zaragocista del último mes de zozobras. "Necesitábamos un partido así, una victoria de este modo. Puede ser un punto de inflexión, poner la primera piedra para empezar una buena racha que suceda a la mala que hemos sufrido", deseó en voz alta.