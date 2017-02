La decisión de si se celebra el derbi se tomará a las 18.00

Las lluvias que han caído en los dos últimos días en Huesca, aunque no hayan sido en gran volumen, han dejado charcos sobre el césped de El Alcoraz, escenario del derbi aragonés que a partir de las 20.00 está previsto que disputen Huesca y Real Zaragoza. Los árbitros y los delegados han acudido al campo para examinar el estado del verde altoaragonés, que amenaza con suspender tan esperado duelo. No obstante, la decisión definitiva se tomará a las 18.00, y depende de si en las próximas horas sigue o no lloviendo en la capital oscense.