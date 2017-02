“Ojalá juguemos algún día contra el Huesca en Primera”

Los altoaragoneses han firmado una de las mejores primeras vueltas de su historia, con un equipo bien hilado desde los despachos en la confección de la plantilla, a la medida del entrenador Juan Antonio Anquela, mientras que el conjunto de la capital aragonesa busca oxígeno tras una primera mitad de curso caótica y pobre, con desórdenes en el banquillo (dos entrenadores) y una plantilla lejos de la expectativa. El derbi aragonés, puede afirmarse, llega envuelto de necesidad para ambos equipos.

En el Zaragoza, su capitán Alberto Zapater resaltó la igualdad que preside el marco del partido de mañana. "Ellos son un equipo muy serio. Están, como nosotros, en una mala racha, pero en esta categoría las diferencias son mínimas. A todos nos gustan este tipo de enfrentamientos, con rivalidad", explicó el centrocampista de Ejea de los Caballeros, a la vez que lanzaba un deseo para el futuro: "Al Huesca les deseo lo mejor, ojalá podamos jugar algún día este partido en Primera División. Pero el sábado –por mañana– solo espero ganarles".

Una situación delicada

Zapater evaluó la sensaciones residentes en el vestuario: "El ambiente es de querer pelear. Cuando se pierde, se está fastidiado, y, cuando se empata, más como el otro día, te quedas sin palabras. Era muy importante ganar porque sabemos lo que significa romper dinámicas, sabemos lo que significa cuando se pierde". Zapater prosiguió: "El trabajo de un futbolista debe ser elevar su rendimiento y saber que ante situaciones como esta hay que dar un plus. Hay veces que no se valora y depende del resultado. Yo toda mi vida sólo he creído en el trabajo y el esfuerzo y, haciendo eso, puede llegar lo que todo el mundo quiere. Creo que en los partidos pasados hemos estado más cerca de ganar que de perder", apuntó el futbolista del Real Zaragoza.

El ejeano subrayó que la gente de la casa, como él, Cani o Edu García, deben ejercer como guías: "Es otro tipo de sentimiento, llevamos aquí desde que éramos pequeños y la presión se la tiene que poner cada uno al final. A la afición poco se le puede pedir, nos están ayudando excepto en alguna situación concreta con alguno de mis compañeros, pero cuando te aplauden es la ‘leche’. Todo el mundo espera que el equipo gane más partidos y nosotros tenemos que demostrárselo en el campo"

El capitán del Real Zaragoza esbozó la fórmula para superar el clima de catastrofismo que acecha al club en los últimos días. "No entiendo la vida de otra forma que no sea dando el máximo cada día. Hay que competir en el día a día, tanto para llegar a ascender como para lograr otro objetivo, como puede ser mantener la categoría. Todo pasa por sacar los tres puntos en Huesca. El escepticismo de la afición y el vestuario se cambia con resultados. Con resultados positivos podremos ser capaces de pensar en el ascenso", aseguró.

"Queda toda la segunda vuelta", recordó Zapater. "Hace nada me decían que no volvería a jugar al fútbol y ahora estoy jugando", continuó. Y remató: "Quien nos dé por rendidos se equivoca. Yo tengo un sueño y voy a luchar por él hasta el último segundo".