El Real Zaragoza, abocado a buscar el delantero que falta en el mercado del paro

El mercado de enero concluyó de manera inesperada en el Real Zaragoza, especialmente porque no halló la opción de contratar al delantero que le falta en la plantilla, una vez se marchó hace dos semanas Juan Muñoz. Las diversas conversaciones firmes que tuvieron lugar en la jornada del 31 de enero, la última hábil del mercado invernal, no terminaron en buen puerto y, simultáneamente, no se consideraron otros ofrecimientos que no casaban con los requerimientos del club aragonés.