Raúl Agné no ocultó su rabia por el desenlace de un partido en el que su cargo entraba en juego. El técnico aragonés intentaba digerir un resultado que le deja al borde de la destitución después de que el Zaragoza volviera a estar, en cuanto a juego, lejos de la victoria . Aun con todo, un error del Lugo propiciado por la presión de Javi Ros acercó la victoria en un duelo igualado. "Sabíamos que en frente teníamos un buen equipo. Hemos apostado por una defensa fuerte, porque no lo estábamos siendo, lo hemos mejorado y hemos hecho lo más difícil. Era un partido ganado y te vas muy dolido, muy enfadado... Yo le pegaría una hostia a alguien ahora mismo. Pero no toca", afirmó con dureza el entrenador del Real Zaragoza.

La irritación de Agné por el resultado y por la situación del equipo fue palpable: "Hablar de justicia en fútbol… Yo no escucho y sigo. Estar encabronado me da más fuerza y más coraje. Y ahora sí que soy peligroso en ese sentido. Estoy muy mosqueado, como supongo que todos los zaragocistas. Lo teníamos en el saco. No pierdo el norte ni la serenidad. Sabía que esto no iba a ser un jardín de flores. Es una plaza dura, en una situación complicada. O tienes fuerza e insistes o no hay nada que hacer. Al final la fuerza la han de tener ellos, los jugadores".

Para el partido contra el Lugo, el Zaragoza presentó una defensa renovada, más firme y sólida en los flancos con Zapater y Cabrera. "Queríamos más fuerza", apuntó. Y añadió: "Hemos manejado bien los tiempos, lo que no se entrena. Sin embargo, no hemos manejado bien una situación en la que hay que hacer tres faltas seguidas", indicó, en evidente referencia a la jugada del gol del Lugo, con la grave pérdida de Erik Morán y la poca astucia de los jugadores zaragocistas para detener esa acción en ese momento definitivo del choque. "Se nos ha escapado un partido que teníamos ganado, cuando nos teníamos que haber tirado al cuello en esa acción", agregó el técnico del Real Zaragoza en la rueda de prensa posterior al encuentro.