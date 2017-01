Ros, la clasificación y el futuro: "Miedo, no. Respeto, sí"

Javi Ros, en su valoración a bote pronto del partido empatado 1-1 frente al Lugo en La Romareda, reconoció que la ubicación del Real Zaragoza en el 15º puesto en la tabla y la llegada de dos partidos de la máxima exigencia -Huesca, en El Alcoraz, y Levante- causan respeto entre la plantilla. "Miedo, no. Respeto, sí" , dijo el centrocampista de Tudela cuando se le cuestionó por el sentir del grupo tras acumular cuatro partidos seguidos sin ganar y sumando solo un punto de los últimos 12 dirimidos.

Es evidente que, en tan solo 21 días, el Real Zaragoza se ha desvanecido en la liga. De pugnar por el ascenso a Primera se ha visto relegado a la parte baja de la clasificación, con todo lo que ello supone en un equipo que no está acostumbrado ni preparado para eso. Ros no recurrió a tópicos evasivos para contar cómo observa la situación actual. "Tenemos que hacer mucho más. Porque estamos viendo que con lo de ahora no nos da de sí. Tenemos que hacer autocrítica y limpiarnos la mente”, dijo en varios pasajes de su intervención ante la prensa zaragozana este lunes.

“Limpiarnos la mente es tratar de ganar ya un partido para poder revertir la situación. Hay que cambiar esta racha negativa ya. Las derrotas duelen y hay que saber qué es lo que ha pasado detrás de un partido. A eso me refiero. Hay que intentar mejorar todo lo que hicimos mal”, detalló para aclarar en qué ha de consistir ese reseteo en el ánimo de la plantilla.