No debutan ni Saja ni Bedia. Zapater y Cabrera, laterales

No hay debut en La Romareda en el Real Zaragoza-Lugo. Los dos nuevos fichajes, el portero Saja y el centrocampista creativo Edu Bedia, se quedan en el banquillo. Raúl Agné sigue apostando por Irureta en la portería, mientras que en el equipo inicial son llamativas las presencias de Zapater y Cabrera en los laterales, así como el doble pivote central en la medular, que estará armado con Morán y Javi Ros. Asimismo, se confirma que Lanzarote no está apto por motivos físicos y se queda un día más en la grada.