¿Tres centrales en el dibujo táctico de Agné?

De hecho, fue el propio Agné el que justificó el extraño tercer cambio que ejecutó aceptando la propuesta.dejando a Casado libertad para irse arriba del todo", explicó Agné. Por la derecha, todo el carril lateral era para Xumetra, sin ninguna obligación de retroceder hasta la raya de la defensa.Entonces, solo faltaría saber de qué modo ubica a los que tengan la función de laterales carrileros. El desplazamiento de Cabrera al lateral zurdo (su segunda posición habitual) no tendría por qué ser pura y dura si, en esa estrategia, asomara en el once inicial un interior de largo recorrido, por ejemplo, Edu García, que hiciera el servicio de área a área por el lado izquierdo.Con las caras nuevas de Edu Bedia y Saja. Con futbolistas en capilla que, en las 48 horas posteriores al partido, podrían salir del Real Zaragoza rumbo a otro lugar si se halla una operación que beneficie a todas las partes.en caso de reiterar un nuevo fracaso en el resultado y la puesta en escena del equipo.Según sea la propuesta inicial de Agné se podrá discernir en el inicio del partido frente al Lugo el talante con el que el Real Zaragoza de finales de enero afronta este compromiso tan relevante de cara a su futuro más inmediato. Después, el transcurso de los 90 minutos definirá los rasgos finales del presente. Bien, si hay reacción en firme, o bien si el grupo continúa anclado en su mala dinámica posnavideña. No hay más alternativas, llegados a este punto de crisis.