Saja llama a la puerta

Uno de los focos de interés del partido del Real Zaragoza contra el Lugo lo representa el guardameta Sebastián Saja , recién incorporado al club y quien ya advirtió en su presentación que aterrizaba en condiciones para jugar desde ya. Agné no quiso pronunciarse ayer, pero todo apunta a que el veterano portero argentino será titular mañana en La Romareda. Sería, además, la consecuencia lógica tras un fichaje de emergencia como el suyo. No obstante, Raúl Agné quiso mantener la tensión dramática en este frente. "Acaba de llegar y hay que ver cómo está. Hay que valorarlo bien porque lleva un tiempo sin jugar", aseguró el entrenador. Saja jugó su último partido en noviembre .

Aunque el portero precisa de un breve tiempo de aclimatación al puesto después de largas inactividades, no necesita, en cambio, adecuar el tono físico como un jugador de campo. Además, Saja, experto portero, cuenta con ese factor añadido para superar el hándicap de su breve periodo de tiempo alejado del puesto. En todo caso, Agné celebró su llegada: "Hemos traído un portero de mucha experiencia, acostumbrado a grandes estadios y a que no le incomode ni le asuste la presión. Queremos serenidad, experiencia", apuntó.

Los ‘damnificados’ de la película son Xabi Irureta y Álvaro Ratón. Agné no aclaró tampoco cuál será el rol de cada cual tras la llegada de Saja, un fichaje que llega pocos días después de que el entrenador protegiera y respaldara a Irureta: "Queríamos aumentar la calidad de la portería y la competencia. La confianza con Irureta es igual que con todos. No me gusta la deslealtad, y yo debo ser leal y justo con los profesionales. Estoy encantado de una portería con tres hombres de garantías, por eso ha venido Saja", aseguró.

De Edu Bedia, el otro recién fichado, destacó: "Tiene posibilidades para entrar. Es pasador, tiene juego. Su naturaleza es la de jugar hacia delante". El centrocampista cántabro entrará por primera vez en la lista de convocados de RaúlAgné, quien aseguró que el futbolista ha avanzado en su adaptación a su nuevo equipo.