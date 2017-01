Saja y Bedia, la hora de los refuerzos

. El Real Zaragoza necesita gente nueva, piezas que mejoren el rendimiento de la plantilla, esa que Juliá y Valentín cerraron en la noche del 31 de agosto pasado y a la que no le ha dado más que para sumar 27 puntos en la primera vuelta y arrancar la segunda con una dolorosa y preocupante derrota en Murcia ante el modesto UCAM.primeros del curso, con Irureta (14 participaciones) y Ratón (8) como inquilinos del puesto de guardameta, que es evidente que no ha funcionado según las previsiones iniciales. En especial, en el caso del veterano Irureta, cuyos fallos de gran envergadura lo han puesto en evidencia con el paso de los meses a ojos del zaragocismo.Bedia aterriza en La Romareda con la misión de ser un generador de fútbol, de asomar en los mecanismos tácticos del equipo como un buen pasador, un asistente de balones de gol a los colegas de la delantera y la segunda línea, tan desabastecidos de combinaciones potables durante la mayor parte del tiempo hasta ahora por falta de calidad global en la mayoría de los componentes del grupo.Conocen la actual Segunda División, por lo tanto, a la perfección. No necesitan periodo de aclimatación al medio. Saben a dónde vienen, contra quiénes van a jugarse los cuartos cada sábado o cada domingo. Por eso, Agné puede darles uso inmediato, pese a que llevan muy pocos entrenamientos con sus nuevos compañeros. No hay tiempo que perder. Como no lo hubo hace 20 días cuando Jesús Valentín, el otro fichaje invernal, vino del Huesca pocas horas antes de recibir al Girona en La Romareda. Fue llegar y jugar. Corre prisa la operación de cirugía estética que necesita el Real Zaragoza como el comer a estas alturas decisivas de la temporada, cuando la clasificación está empezando a cuajar y poniendo a cada uno en su lugar y en sus verdaderas aspiraciones.Así pues, Saja y Edu Bedia, el '13' y el '24' del equipo zaragocista, lucirán sus nuevos dorsales por primera vez frente al Lugo.. Ambos debutarán sin red, a pelo, a suerte o verdad. Y saben que no vienen de paseo a Zaragoza. Que se espera mucho -muchísimo- de su aportación. Tal y como han transcurrido los acontecimientos en el Real Zaragoza en la primera mitad del torneo, los fichajes de invierno no son un capricho. Al contrario, son de máxima necesidad y, por supuesto, no tienen margen para salir malos o defectuosos. Han de rendir desde el primer minuto.