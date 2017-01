La Romareda como flotador y cimiento de la reacción

. Los números y su comportamiento en las 22 jornadas ligueras disputadas hasta hoy no le dejan otra alternativa. En el estadio zaragozano ha logrado 20 de sus 27 puntos. Casi el 75 por ciento. Es en este escenario donde al equipo blanquillo le fluye lo mejor que tiene en sus filas, que vistos los resultados hasta hoy, no es suficiente para navegar en Segunda con aspiraciones de ensueño. Por eso, el partido ante el Lugo de este domingo (20.00), en el que los de Agné han de salir como sea de una crisis tremenda, de tres partidos seguidos con derrota, se afronta en el vestuario con el optimismo de saber que juegan ante los suyos.

. Donde(mucho más cerca de la zona de descenso a Segunda B que de la aspiración de pugnar por ascender), en el queante los lucenses. Un día donde el medio ambiente presentará alteraciones en las cifras de rayos ultravioleta, en la presencia de alérgenos por litro cúbico de aire respirado.por parte de nadie entre los protagonistas del fútbol zaragocista sobre el césped. El Real Zaragoza debería estar ahora 3º o 4º en la clasificación, atendiendo a la recuperación que experimentó antes de la Navidad, ganando dos partidos concatenadamente ante Oviedo y Rayo Vallecano, pero se ha caído a la 14ª plaza antes del inicio de esta jornada (ya la 15ª después de los partidos del tramo sabatino). Eso, en esta plaza, es un rejonazo caído que provoca dolor, sangre y pérdida de fe por puro cansancio. El fútbol tiene sus códigos, sus efectos secundarios, sus reactivos espontáneos.Esta es la misión que tienen entre manos Agné y sus pupilos:para hacer viable una SAD que estaba en ruina y a un milímetro de la liquidación y desaparición cuando llegaron, in extremis, a sacarla de la morgue a la que la llevó la anterior etapa societaria.en momentos tan cruciales para la entidad como los que se viven desde el verano de 2014. Aquel hito temporal e histórico en el que los nuevos propietarios se propusieron reflotar la nave y, en una labor de alto riesgo ("osada", la calificó el propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas), iniciar un plan de doble vía, la financiera y la deportiva, en el que el segundo epígrafe nunca ha respondido debidamente, yendo a otra velocidad bien diferente del primero.. Y eso se logra con puntos, con triunfos, con goles, con buen juego, con acierto. Y, para que todo esto surja,. Si el público lo da todo y los profesionales no rinden como deben, es imposible. Los goles no se marcan ni se salvan desde las tribunas (tampoco desde la de prensa). Y, al revés, si futbolistas y entrenador dan todo de sí pero se encuentran rodeados de un ambiente hostil y proclive a la censura, la mezcla acabará siendo explosiva y tóxica. En Zaragoza, de este tipo de cuitas todo el mundo es catedrático, por tanto como se ha sufrido en la última década. Aquí ha pasado de todo. Y pocas cosas buenas.El partido ante el Lugo es, precisamente, una. Para ver la fortaleza mental de una plantilla mellada. Para observar la capacidad de reacción, autocrítica y sentido común de un entrenador errado en los últimos partidos. Y, asimismo, para verificar qué capacidad tiene la afición para digerir este momento difícil sin sacar los pies del tiesto y actuar a favor de obra, nunca contra natura.En La Romareda, en la noche invernal de este día de San Valero, hay fútbol. Viene el Lugo a pelearle al Real Zaragoza 3 importantes puntos. PeroSe disputará durante los 90 minutos de juego, pero también en las horas previas y en los intermedios del choque. Salir del problema actual es un todo. Y el problema, en verdad, es problema serio.. Este es un día en el que la victoria no admite negociación, regateos o letra menuda en las explicaciones previas. Ganar, no queda otro remedio. Sin más.