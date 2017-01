El Zaragoza se agarra al clavo ardiendo de La Romareda

El Real Zaragoza atraviesa uno de los peores momentos deportivos de los últimos años. Superado el ecuador de la temporada, es decimocuarto con 27 puntos, a cinco del 'play off' y con solo cuatro de margen sobre el descenso a Segunda División B. Justo ahora que la temporada comienza a definirse, la situación es delicada, compleja y decisiva. Por eso, el partido de este domingo frente al Lugo (20.00) adquiere una dimensión superior a la habitual. No es una jornada más. No es un partido de la misma relevancia que los 22 anteriores.