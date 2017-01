"Agné está tranquilo"

Leandro Cabrera, el futbolista más longevo en la actual plantilla, superviviente de las tres últimas temporadas en Segunda División, evaluó en la mañana de este jueves la situación del Real Zaragoza. Su delicado estado deportivo, el laberinto de Raúl Agné, el descontento popular… El central uruguayo destacó que el entrenador se mantiene sereno, con energía y ambición. "El técnico está tranquilo, en la misma dinámica de siempre", aseguró. "La situación no es fácil, pero el grupo está muy fuerte, muy unido", aseveró Cabrera. Entre la explicaciones del mal momento del equipo, el defensa no encontró ninguna razón lógica: "No se entiende. El fútbol no siempre uno más uno es igual a dos. Hay que cortar esta racha y hay que cortarla rápido. Por suerte tenemos gente comprometida y con experiencia", indicó.