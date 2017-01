"Queda mucho, toda la segunda vuelta, no está todo perdido"

Cani, 35 años, 16 temporadas como profesional, aragonés, zaragozano, zaragocista de cuna, capitán del equipo, más de 500 partidos disputados en la Liga, la Copa y competiciones europeas, con experiencia añadida en el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña... Tiene credenciales suficientes como para advertir de los efectos secundarios que, momentos de zozobra y nervios como los que se adivinan alrededor del Real Zaragoza en estos días de enero de 2017, pueden acabar generando de forma negativa en el seno del equipo blanquillo de no mediar una reacción inmediata en el terreno deportivo y, sobre todo, una reacción calmada y mesurada a su alrededor.





"Cuando hay una mala racha, poco a poco tienes que olvidarte de ella y centrarte en el próximo partido. Creo que es la única manera de salir de ahí. Está claro que, cada semana que pierdes, estás más lejos de los puestos de arriba. Pero tampoco están tan lejos como para decir ya que no vamos a llegar. No está todo perdido. Queda toda la segunda vuelta", esgrime Cani en su análisis del tambaleante presente del Real Zaragoza, 14º clasificado.



El mensaje, el consejo, de Cani en las inestables circunstancias que concurren en este arranque de la segunda vuelta está basado en lo ya hecho otras veces por el Real Zaragoza en lo que va de liga: reaccionar a tiempo y con solvencia. "Esto es cuestión de volver a sacar un par de buenos resultados, como hicimos antes de las Navidades, y volvernos a meter en la pelea. Necesitamos volver a ganar por todo. No solo por la clasificación. También por la confianza. Por eso es tan importante este partido ante el Lugo", avisó el mediapunta aragonés a quien quiera escucharle.