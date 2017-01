433 minutos sin marcar en 'jugada normal', 543 sin un gol en acción combinada

Hablemos de datos. De datos contundentes. De detalles que hablan por sí solos, sin más explicaciones accesorias. ¿Cuál es el principal foco tóxico que, en términos tácticos, está llevando al Real Zaragoza al fondo de la clasificación en los últimos tiempos? A bote pronto, parece que el mal más dañino está atrás, en la defensa. Sin embargo, el somero análisis del formato de los últimos 7 partidos, los jugados en los últimos dos meses, denuncia a gritos a la delantera. Por ahí se está desangrando el equipo de Agné sin hallar remedio.



A saber. Lo más a mano que tiene la mente de los zaragocistas es la cadena de tres partidos consecutivos, los últimos, sin anotar un solo gol: derrota 1-0 en Murcia ante el UCAM, también por 1-0 en Tenerife y el 0-2 adverso en La Romareda ante el Girona en el inicio de 2007 tras las vacaciones navideñas y de fin de año. Bien, pues esos 270 minutos de nulidad total ante los marcos no se quedan únicamente ahí. Es necesario rebobinar más atrás para ver de dónde viene la enfermedad.Porque,esas que llegan en los partidos como derivación de un pulso táctico con el equipo rival que termina en la portería adversaria en un lance de fútbol ordinario, sin acudir a la estrategia o el balón parado. ¿Cómo puede ser esto así si, por delante de estos tres últimos partidos perdidos el Zaragoza ganó en Vallecas 1-2 al Rayo? Pues la explicación es sencilla:, aquella noche,. Es decir, el partido de Vallecas suma otros 90 minutos más sin que el grupo de Agné supiera marcar un gol en juego corrido a través de un jugador de su equipo. Ya tenemos 360 minutos sin ver puerta con normalidad.¿Y hasta 433 cómo se llega, si el anterior choque también se ganóen La Romareda? La respuesta, yendo hacia atrás en el tiempo, se logra al revisar queo. O sea, que no es de los goles que buscamosPor lo tanto, se suman 73 minutos más de carestía a la cifra acumulada anterior y, así, se llega a la cota de los 433 referidos.asturiana. El ariete zaragocista corrió con el balón en diagonal y batió por bajo a Juan Carlos para hacer el 1-0 ese día. Era el 11 de diciembre, hace mes y medio, cinco jornadas atrás.del defensor David Fernández. Ángel, con su ratonería, supo aprovechar esas dos circunstancias fortuitas para sacar de la nada el máximo provecho, una de las grandes virtudes que tiene el fútbol de alto nivel y que tan poco se ve últimamente por aquí. Pero ese gol no llegó de una jugada con iniciativa e intención ofensiva del Real Zaragoza en pura lid.El partido contra el Oviedo sumaría otros 90 minutos de ceguera en este sentido pese a ganarlo por 2-1. Ya estaría la cifra global en 450 minutos de conjunto vacío.Aquella catástrofe del 3 de diciembre que acabó 3-0 en contra de los de Agné. Es decir,. Otra jornada sin catar un gol. A 540 minutos se nos van ya las cuentas.del presente. Ahí sí acabamos esta tenebrosa retrospectiva al encontrar, que salvó un punto con el 2-2 final ante los modestos jugadores catalanes, un club que debuta este año en el profesionalismo y que puntuó en La Romareda.. Sumen estos 3 minutos finales de aquel partido y ya están los 543 globales sin ver portería mediante una jugada ligada en condiciones.Teniendo que marcar por goteo gracias a regalos rivales, al balón parado y a la picaresca tras errores serios de los contrincantes. Métodos tan legítimos y loables como cualquier otro pero que, en medio del desierto de creatividad que es el actual Real Zaragoza, quedan como detalles que desnudan las profundas carencias del plan ofensivo de Agné y, en general, de la estructura de la plantilla que hicieron Juliá y Valentín en verano.