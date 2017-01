Saja, un argentino... muy argentino

Sebastián Saja, el nuevo portero del Real Zaragoza, ya es dueño de la camiseta con el dorsal '13'. Ya forma parte de la plantilla a todos los efectos, tras llevar a cabo el protocolario acto de presentación en La Romareda, unos eventos cada vez más fríos, más desustanciados, fruto de la desazón que rodea al Zaragoza de los últimos tiempos. Saja viene para jugar. Llega para cambiar el diapasón del crucial puesto de guardameta y darle más tono del que, a juicio general, han aportado Irureta -deficiente su paso por el equipo aragonés desde su llegada- y el joven e inexperto Ratón, al que desde los núcleos de decisión se le ve insuficiente para acometer en primera línea la responsabilidad total de la portería blanquilla.



Y, con su imponente 1,88 de estatura y estilizada figura, el veteranísimo arquero argentino ha asomado entre el zaragocismo conSebastián Saja, con una sola aparición en el estrado, yaY, los que pudo haber, los armó de tal manera que le quedaron ornamentados, como los patios cordobeses que él visitó hace 13 años, cuando militó fugazmente en el club de El Arcángel a su primera llegada a España. Una especia de patatas a la importancia, que no dejan de ser patatas, pero tienen una cara vista de más alto valor para el observante o degustador.Con esa elevada edad para un futbolista acabará la campaña.. Entre lo que dice su partida de nacimiento (es nacido en la década de los setenta del siglo pasado, en 1979) y su talante personal, no cabe duda de queA este Real Zaragoza, que no sabe dónde se dejó la brújula hace muchas semanas, tal vez le venga bien un perfil así. Al menos, eso se quiere pensar cuando se da este paso.. Pero eso, solo lo dirá el fútbol cada fin de semana. Eso no se consigue delante de un micrófono, sino delante de los malvados rivales que no piensan en otra cosa que marcar goles en el marco del Real Zaragoza. Esos mismos que han dejado en evidencia a Irureta, el principal damnificado con el aterrizaje del próximamente cuarentón Saja.