La salida de Irureta se queda como postre de la llegada de Saja

Xabier Irureta pudo jugar en Murcia, el pasado sábado, su último partido como zaragocista. Seguramente, en condiciones normales, así tiende a ser. La pérdida de confianza en su aportación al equipo, sentir que se vive en los puestos de mando del club hace muchas semanas, han llevado al área deportiva a buscar, en contra de las previsiones anteriores al mercado invernal de enero, un nuevo guardameta: el argentino Sebastián Saja.



El acuerdo con Saja se alcanzó a mitad de la semana pasada, cuando el portero estaba en Buenos Aires, en donde permaneció tras pasar allí las Navidades una vez se desvinculó del Nástic de Tarragona antes del parón de la liga de fin de año. El veterano arquero de 37 años estaba libre y lejos de España, por lo que había problema en esperar unos días en hacerlo público, dado que su alineación en Murcia era un imposible, por puro sentido común y logística. Simultáneamente,ubicar en otro club a un jugador con un alto salario cuyo cartel se ve abollado por la mala primera vuelta llevada a cabo con el Real Zaragoza.. Los tiempos se han invertido. Ahora es Irureta el que tiene una posición incómoda. El vizcaíno ha visto cómo le han traído una competencia de superior rango inicial que, evidentemente, lo va a dejar fuera de juego desde ya mismo. Él debe evaluar ahora esa posición suya -muy desfavorable- dentro del organigrama del vestuario. Y, con arreglo a su análisis, mover ficha en el sentido que crea más conveniente.al término del partido perdido por 1-0 ante el modesto UCAM., respondió el portero vasco, dejando claro quedel Real Zaragoza y que,pese a que su rol se vea devaluado a partir de ahora con la llegada de Saja.En las últimas semanas, era un problema su rendimiento en sí mismo. Se trataba de un motivo de fricción dentro del club entre quienes pensaban que había que seguir confiando en su rehabilitación como portero solvente y quienes consideraban que las oportunidades se le habían agotado ya y, asumido el fracaso de su elección en julio como primer guardameta para el nuevo Real Zaragoza de este curso, había que buscar otro portero nuevo. De ser el portero 'senior' al que Agné le devolvió los galones en detrimento del joven Ratón el día del Oviedo sin que hubiera demasiados motivos para desbancar al canterano ("vino aquí para jugar y tiene que jugar", dijo el entrenador después para justificar su maniobra), ahora va a pasar a ser una pieza prescindible, puesEste movimiento de altas esferas en el club no es algo secundario, no es un capricho, no puede ser algo superfluo.de temporada.Así que, en los próximos 7 días, Irureta va a tener un foco permanentemente sobre él dentro del mercado.(el Mirandés ha barajado su incorporación, sin ir más allá por el momento, y sus agentes han lanzado bengalas al aire por si surge una puerta abierta en la recta final del zoco futbolístico),. Un reparto numerario que, hace solo un par de semanas no se contemplaba por parte de Juliá y que, sin embargo, ahora, empieza a asumirse como posible.