Juan Muñoz ya ejerce como delantero del Levante

El futbolista, que reconoce que ha vivido días intensos y de incertidumbre, se mostraba esta mañana muy satisfecho de haber resuelto por fin su situación. "Estoy ilusionado. He tenido una mañana movida y ajetreada.Ahora, tengo ganas de empezar a trabajar y ponerme a las órdenes del míster", aseguraba en los medios oficiales del club minutos antes de su presentación oficial.Juan Muñoz, que, subrayaba que llega a la entidad valenciana para aportar su "granito de arena para ascender a Primera División".había adquirido un rol secundario en los esquemas de Raúl Agné en las últimas jornadas y, tal y como reconoció Narciso Juliá en la presentación de Edu Bedia,En ese contexto de mercado, y siempre con el Sevilla como llave de la operación, le surgió la posibilidad de firmar por el Levante."Desde que llegué al Sevilla, (Iborra) me trató como un hijo. Le tengo que agradecer muchísimo y hablo continuamente con él. Le llamé cuando surgió la oportunidad de ir al Levante y me dijo que tenía que ir sin dudar", ha reconodido.ocho de ellos como titular y tres goles anotados, todos ellos a domicilio (visitas a Soria, Sevilla y Mallorca).