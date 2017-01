¿Qué pasa con Javi Ros?

Javi Ros no es un fuera de serie. No es tampoco un futbolista que marque las diferencias por sí solo. Ni una pieza que genere, por su presencia, temor en el contrario. Pero, en el actual Real Zaragoza, el centrocampista navarro ha demostrado en lo que va de temporada que es un elemento que suma, que aporta valores que nadie más da a la línea de medios. Su dinamismo, su capacidad de cobertura de un amplio espacio de terreno -de área a área-, es una dotación táctica que no tiene parangón en la plantilla actual.



Pues bien,. Ni un solo minuto ha jugado Ros. Nada de nada. Banquillazo en toda la regla.-ahí debutó el día del Girona en ausencia por sanción de Marcelo Silva-, y que ha terminado por ser utilizado por el técnico como centrocampista sin éxito alguno, vistos los resultados tanto en el marcador como en el juego desplegado.. Un contrapunto que mezcló de forma positiva, como guardaespaldas en unos casos, como desahogo de basculación y ataque en otros. Porque Ros tiene salida de balón y llegada al área rival. Es un futbolista con despliegue táctico en busca de espacios y en ofrecer líneas de pase en lugares trascendentes. Jesús Valentín, en cuya cabeza hay un defensa, no ofrece nada de eso. Pero nada de nada.. Javi Ros, sorprendentemente, no fue ninguno de los tres cambios. Incluso, estuvo por delante de él Erik Morán, un jugador a quien el club tiene previsto desvincular de la SAD en las próximas fechas del mercado invernal, abierto hasta el día 31.Lo másfue ver cómo, pese a este adverso antecedente vivido en Canarias siete días antes,. De nuevo Zapater-Jesús Valentín fue el doble engranaje del timón del equipo. Y Javi Ros continuó sin salir del banquillo en ninguna de las tres opciones de sustitución que utilizó el entrenador aragonés. Y, de nuevo, Morán fue su primera opción 'revulsivo' al inicio de la segunda mitad, sin que el navarro calentase siquiera.. Los motivos, por ahora, solo tienen fundamento de puertas adentro.Ros comenzó la temporada como suplente, con Milla. Eran los tiempos del 4-1-4-1, donde Zapater fue el pivote único y Lanzarote, Morán, Cani y Xumetra conformaban la línea de cuatro volantes-interiores que el técnico turolense veía como mejor opción para armar el contrapeso defensa-ataque del equipo. Cuando Milla usó el 4-2-3-1 eventualmente, fue Wilk el compañero de Zapater (en el campo del Levante, con pésimo resultado). Las bajas dieron la alternativa a Ros en el puesto de Morán en el triunfo ante el Alcorcón (2-0) en la jornada 5ª, con un buen partido del navarro. Repitió, volcado a la banda izquierda, en el 0-0 de Tarragona.Cuando Milla mutó su plan para acudir a un trivote, metió a Ros junto a Zapater y Morán en un engranaje que no funcionó en Soria (derrota 2-1), ni ante el Córdoba en La Romareda (1-1), ni en Sevilla (2-1 abajo ante el filial sevillista)., en el 0-0 de Valladolid., sumando 7 de sus primeros 9 puntos en liza: el buen rendimiento de Ros en su papel de escudero de Zapater destacó en los triunfos ante el Almería (2-1) y el Mirandés (2-0) y en el empate 2-2 en Mallorca.. Se lo endosó al portero almeriense Casto, en el minuto 12, remachando en el área el rebote de la barrera tras una falta lanzada por Lanzarote. Toda una señal de lo bueno que iba a dar Ros en esa fase de la liga.Repitió ante el Getafe y el Reus, sin que Ros bajase demasiado el nivel de su juego pese a que los marcadores finales no fueron buenos.Morán, su sustituto, fue un auténtico caos aquella noche en el Carranza.. Su apuesta, en su lugar, ha sido la figura de Jesús Valentín en modo centrocampista 'pseudocreativo'. Y, claro, el central canario no ha ofrecido aquello que Javi Ros sí ofrece por su propia idiosincrasia: movilidad, agilidad con el balón, amplitud de coberturas, llegadas a las zonas de peligro.... No ha habido razones futbolísticas previas que invitasen a dejarlo fuera del once inicial de manera tan drástica. Vistos los resultados de Tenerife y Murcia,. Sin ser Ros un fuera de serie, en el actual Zaragoza es capitán general. Hablan los hechos y los números. No la subjetividad.