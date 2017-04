El Real Zaragoza cae en barrena tras perder en casa del vicecolista

Tercera derrota consecutiva, sin anotar un solo gol, del Real Zaragoza desde que la liga se reemprendió tras el parón navideño. Esta vez en Murcia, ante el UCAM, el penúltimo clasificado antes del inicio de la jornada. El partido resultó una puesta en escena plena de carencias, errores, incapacidades y taras de un equipo, el de Agné, que ha perdido el norte por completo en los últimos tres choques. Un auténtico caos frente a un contrincante que permitía muchas más cosas de las que el cuadro aragonés fue capaz de ofrecer en la vieja Condomina.



¿A qué quiere jugarcon este equipo? No se sabe a ciencia cierta, al menos desde fuera. Con el doble pivote, la producción de fútbol es extremadamente limitada per sé. Si a, el único capaz de conducir y buscar pases, nadie le sigue y nadie lo entiende, el problema es superlativo. Si, además, los extremosno se van de nadie y se vienen al centro, el follón aumenta.fue una isla todo el tiempo, corriendo sin sentido ni fin alguno. Para aderezar el desorden, la defensa, en, siguió dando muestras de su flaqueza, especialmente por los laterales, Isaac y, sobre todo, Casado, sobrepasado pory las basculaciones deperoa favor de un rival, el, muy justito en todas sus propuestas, quecomotras la victoria deldeenminutos antes. Para cuandomarcó el gol que rompió el 0-0, en el minuto 26, los locales ya habían rozado el tanto en dos ocasiones palmarias y en un par de disparos lejanos que rozaron la portería de. Digamos que se veía venir el mal desde tiempo atrás. Elsolo tuvo algo de iniciativa en los, pero sin remate final en todas las penetraciones, que siemprepudo anotar en el minuto 15 pero, solo en el área, remató raso un pase dejusto al centro de la portería, donde estaba, que paró con fortuna. El mismo jugador -hijo de Illueca- amagó el gol en el 18, con todo a favor, pero su chut volvió a ir al cuerpo de, que desbarató un tanto que ya se cantaba en las gradas de la vieja. El Zaragoza era un flan, un equipo de regional en todos sus puntos de análisis que quisieran hacerse:un. En esa fase de demolición zaragocista, el exprobó con undesdeque se marchó fuera, afortunadamente, rozando la escuadra derecha de un batido. Era el minuto 20 y elY, claro, enseguida llegó el 1-0.no contactó con, cortó la zaga azulona y, en la contra,mezcló de maravilla con, que asistió aen el corazón del área, para que éstecon todos los blanquillos parados, mirando, como las vacas al tren. Fue una jugada corolario del caos que se vivía en el campo desde muchos minutos atrás.Y, como ya es habitual,Collantes rozó el palo derecho con otro disparo raso desde el borde del área en el 32.Nadie podía con el problema. Se llegó al intermedio con un único, flojo, a las manos de Biel Ribas. Y con dos jugadas polémicas, anecdóticas. Unque le costó lconsideró que simulaba la caída. Y otra acción similar, con unaque rechazó el portero murciano, que fue a buscarcayendo en el contacto. Ninguna se señaló como pena máxima ante las protestas aragonesas., en intentos de nada. Los partidos se le mueren rápidamente, como el yeso a los albañiles. Además, en Murcia,que lamentaban cada pérdida de balón, cada pase al contrario (que fueron muchos), como si se sintieran incapaces de hacer lo fácil, lo lógico, lo normal en un partido de fútbol profesional.En un día donde se esperaba una reacción, donde no se podía perder por nada del mundo, donde el rival era menor, surgió todo lo contrario a lo previsto, a lo deseable.Así que el descanso pasó a ser momento crucial. Sobre todo para, el hacedor de este once inicial, de esta propuesta desde. Habían calentado yaen los últimos minutos del primer acto. Pero no hubo cambios al inicio del segundo. Agné esperó acontecimientos. Tal vez un revulsivo oral tras su charla en la caseta.Pero todo siguió igual en los primeros lances de la reanudación del choque. Imprecisión va, imprecisión viene. Eso sí, el Zaragoza se movió 10 metros más adelantado, porque. Y ahí, en 5 minutos, los zaragocistas empezaron a llegar a puerta por propia decantación, Primero, a balón parado: Cabrera cabeceó en el segundo palo una falta sacada porsacó con el pie, ena córner. Ya había algo que llevarse a la boca. Era el minuto 10. Cuatro más tarde,remató en carrera un centro dey la pelota la sacó de cabezacuando iba a puerta. En la siguiente jugada,, forzado, remató en el área desviado, alto, mal. A base de aprovechar el paso atrás local, los dese hicieron dominadores y parecieron creer en sus posibilidades.Francisco, el entrenador local, fue metiendo músculo en el campo, conprescindiendo deuno de sus estiletes. Era unaEl Zaragoza iba a tener la pelota y a poder crear más ocasiones. Dependía de su destreza, de sus capacidades. El UCAM cada vez se metió más atrás, apostando únicamente por alguna salida al contragolpe en busca de las espaldas de la adelantada línea defensiva blanquilla.De esos minutos de efervescencia del Zaragoza se pasó de nuevo al alboroto. Cony con los laterales poco ágiles en ataque, faltaba calidad e imaginación a raudales. De repente, dejaron de fluir las llegadas al area murciana.El reloj empezó a correr a 100 por hora.Y apor el apagado. A la desesperada todo.Con el UCAM decididamente metido delante de su portero,en un cabezazo picado, solo en el área, tras centro del citado Morán. Desesperante imagen, pues era un gol cantado. Pareció la metáfora de la incapacidad actual del Real Zaragoza ante un adversario que había renunciado a atacar hacía mucho.con jugadores lesionados, un cambio que duró un minuto, pérdidas de segundos en cada falta o saque de banda… las picardías que todos tienen y en el Zaragoza tanto se echan en falta.En esas,sorprendió con el tercer cambio: quitó a Isaac para sacar a. Increíble. La deen Valladolid, el día de su destitución. Una sustitución de difícil comprensión conen el banquillo y ante un rival que permitía prescindir de un defensa tranquilamente. En ese lío,, en el 84, fallaron a bocajarro un pase de la muerte de Cabrera, que se había metido hasta la línea de fondo a las bravas.En la recta final, en vez de llegar más ocasiones zaragocistas, lo que sucedió fue lo contrario. En la desesperación de los dese abrieron puertas atrás que, la estrella local, aprovechó para generar dos acciones de gol claras. Una, la remató al lateral de la red tras una nueva salida defectuosa de. Y la otra, la echó fuera, mano a mano ante el portero vasco, rozando el palo. ¡Qué impotencia! ¡Qué desesperación de todo el zaragocismo! El colofón todavía fue más cruel. Dentro del batiburrillo de ese alocado final,en la última pelota al área… y un defensor murciano sacó el gol bajo palos. Lo único que faltaba para dejar el paladar en el grado más amargo posible a todos los blanquillos. El no va más del mal fario, de la catástrofe general.No hay palabras para definir lo que le sucede al Real Zaragoza desde que arrancó 2017. Se cae en barrena hacia la zona baja.

Ficha Técnica

Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez, Albizua, Morillas; Basha (Manuel Sánchez, 58), Juande; Vicente, Collantes; Natalio (Nono, 64) y Jona (Luis Fernández, 77).Real Zaragoza: Irureta; Isaac (Bagnack, 81), Marcelo Silva, Cabrera, Casado; Zapater, Jesús Valentín (Morán, 71); Xumetra, Cani, Edu García (Dongou, 74); y Ángel.Ais Reig (Comité Valenciano). Amonestó a Cani (16), Ángel (22), Marcelo Silva (46), Basha (57) y Albizua (77).1-0, min. 26: Collantes.Temperatura fría en Murcia, 9 grados, con un alto índice de humedad. Amenazó lluvia, sin llegar a precipitar. El césped, después de haber recibido muchos litros de agua y nieve en las últimas 72 horas, presentó un estado aceptable gracias a los cuidados intensivos de los empleados del club local desde la tarde del viernes. En las gradas del viejo estadio de La Condomina hubo en torno a los 3.500 espectadores, la entrada habitual.