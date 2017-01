Juliá cambia el paso

. Se cuidó de desvelar las demarcaciones y la cantidad, pero su mensaje transmitió la idea de que el cupo de refuerzos será finalmente superior a tres. "Estamos trabajando para que vengan más jugadores. Va a depender de las posibilidades.. Es un mercado que no me gusta y estamos atentos. Por suerte, seguimos siendo un equipo al que gente quiere venir a jugar", aseguró el director deportivo.

a. El bajo nivel de Irureta ha generado preocupación en la entidad y su salida no recibiría obstáculo alguno. Sería necesaria para fichar un guardameta, aunque: "Nos planteamos cualquier posibilidad de mercado. Pero no voy a adelantar acontecimientos.. Seguimos trabajando en la línea de incorporar jugadores y me guardo en qué posiciones hasta que vengan".En este sentido, los últimos días de mercado aumentarán las opciones para que. "Hay jugadores a los que les cuesta decir no a esa categoría y quizá al final del mercado se decidan a bajar un escalón. Nosotros estaremos atentos. Ya tenemos cosas iniciadas a ver si podemos culminarlas", dijo Juliá.

El tope salarial sube

El Zaragoza tenía dos vías para reforzar la plantilla sin superar los límites salariales supervisados por la Liga. Por un lado, el ahorro de sueldos con la salida de futbolistas. Y, por otro, el aumento de ese margen acreditandoNarciso Juliá aseguró que, con Jesús Valentín y Edu Bedíamás. "Hemos podido fichar porque ha habido una gestión económica de liberación y de patrocinios.. Por eso, de momento con estos dos jugadores no hace falta que salga nadie, y una nueva incorporación posiblemente tampoco dependería de ninguna salida. A partir de ahí, sí deberíamos generarlas para poder fichar".

El caso Juan Muñoz

Ante la proximidad de su salida y ante la naturaleza del destino, Narciso Juliá ofreció argumentos para que se tratara de entender su desvinculación.La principal, puede resumirse así:para el Real Zaragoza. Cuando se firmó su contrato en verano,en función de los partidos que disputara el delantero. A más minutos, más barata sería la operación.. No estaba conforme con su situación. A partir de ahí buscamos una alternativa. Nosotros nos tenemos que cubrir. Es un problema que tenemos. Deportivamente,. Hay una serie de penalizaciones".Tenemos que manejar el contexto global del contrato de cesión que nos es muy desfavorable si el futbolista no juega. Por lo tanto, no es sólo lo deportivo.. Vino con unas condiciones concretas", explicó Narciso Juliá.

La confección de la plantilla

con los acontecimientos de la temporada.en apenas dos meses y medio de temporada. Su vuelco a la plantilla apenas ha surtido efecto, con jugadores que apenas han sumados y posiciones desguarnecidas."Sé que es una época difícil para mí., pero respeto las opiniones, aunque no las pueda compartir. Pido que se respeten las mías.. Al final de temporada nos encontraremos y analizaremos cómo ha ido el año", aseguró."A mí no me presiona el que haya una crítica negativa hacia mi trabajo. La acepto. Siempre he mantenido una manera de ser de la que no me voy a mover.. Si no lo hace, pues recogeríamos las velas y nos iríamos a otro sitio. Pero yo sigo manteniendo la confianza de que llegue a buen puerto y que", añadió Juliá, quien insistió en la necesidad de fomentar el mejor ambiente de trabajo posible para que la plantilla desarrolle sus capacidades: "sino el ruido que pueda afectar a los jugadores. Yo no quiero apoyo para mí, pero sí para los chicos que salen a jugar.y necesitamos que rindan".